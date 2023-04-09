Россияне за сутки обстреляли 144 населенных пункта в девяти областях Украины – Military Media Center

"Всего из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, беспилотники, тактическая авиация) произведены обстрелы 144 населенных пунктов, подтверждено поражение 64 объектов инфраструктуры", – говорится в сводке по состоянию на 9.00.

Есть погибшие и раненые, количество жертв еще уточняют.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.