Российские оккупанты ищут в телефонах украинцев данные об их связях с силами обороны – Генштаб ВСУ

"Враг усиливает фильтрационные и контрдиверсионные мероприятия. Большое внимание уделяется проверке личных мобильных телефонов местных жителей на предмет сотрудничества с силами обороны Украины", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, которые находятся на подконтрольной ВСУ территории.

"[Только] на южнобугском направлении от артиллерийского огня пострадали более 35 населенных пунктов, которые недалеко от линии столкновения", – подчеркнули в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)