Российские оккупанты ищут в телефонах украинцев данные об их связях с силами обороны – Генштаб ВСУ

"Враг усиливает фильтрационные и контрдиверсионные мероприятия. Большое внимание уделяется проверке личных мобильных телефонов местных жителей на предмет сотрудничества с силами обороны Украины", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, которые находятся на подконтрольной ВСУ территории.
"[Только] на южнобугском направлении от артиллерийского огня пострадали более 35 населенных пунктов, которые недалеко от линии столкновения", – подчеркнули в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, ежедневно из оккупированных Россией регионов Украины уезжает до 1600 украинцев.