Российские оккупанты нанесли по территории Украины 31 авиационный и три ракетных удара – Генштаб ВСУ

Под обстрелом противника, в частности, оказалась гражданская инфраструктура в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате атак пострадали мирные жители, повреждены жилые многоэтажные и частные дома.
Помимо этого, зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Угроза нанесения врагом ракетных ударов значительная по всей территории Украины", – подчеркнули в Генштабе.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны РФ нанесла по Украине около 5 тыс. ракетных ударов и 3,5 тыс. – авиационных.