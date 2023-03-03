Российские оккупанты нанесли по территории Украины 31 авиационный и три ракетных удара – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны оккупантов Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Под обстрелом противника, в частности, оказалась гражданская инфраструктура в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате атак пострадали мирные жители, повреждены жилые многоэтажные и частные дома.

Помимо этого, зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза нанесения врагом ракетных ударов значительная по всей территории Украины", – подчеркнули в Генштабе.