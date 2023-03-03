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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты нанесли по территории Украины 31 авиационный и три ракетных удара – Генштаб ВСУ

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За минувшие сутки зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны оккупантов
За минувшие сутки зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны оккупантов
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины 31 авиационный и три ракетных удара. Об этом 3 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Под обстрелом противника, в частности, оказалась гражданская инфраструктура в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате атак пострадали мирные жители, повреждены жилые многоэтажные и частные дома.

Помимо этого, зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза нанесения врагом ракетных ударов значительная по всей территории Украины", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0hScfSR4wjSCXoAAeNc3uNrHnGiAX5Ab8Z1Uc8NZmMyYBzAumZtcGm2MU265QM1xwl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны РФ нанесла по Украине около 5 тыс. ракетных ударов и 3,5 тыс. – авиационных.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, российские оккупанты
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