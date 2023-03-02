Оккупанты дважды за сутки обстреляли Николаевскую область из РСЗО – ОВА

"Вчера, 1 марта, в 11.14 и 13.13 враг наносил удары из реактивных систем залпового огня за пределами населенного пункта Куцурубской общины и по побережью общины", – написал Ким.
Он отметил, что в результате атак со стороны противника никто не пострадал.
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – подчеркнул глава ОВА.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.