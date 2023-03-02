ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты дважды за сутки обстреляли Николаевскую область из РСЗО – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Противник обстрелял побережье Куцурубской общины
Противник обстрелял побережье Куцурубской общины
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты дважды за минувшие сутки обстреляли Николаевскую область. Об этом в Telegram 2 марта сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 1 марта, в 11.14 и 13.13 враг наносил удары из реактивных систем залпового огня за пределами населенного пункта Куцурубской общины и по побережью общины", – написал Ким.

Он отметил, что в результате атак со стороны противника никто не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – подчеркнул глава ОВА.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким, российские оккупанты, Куцуруб
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
Кардашян снялась в купальнике со стрингами в полный рост. Фото
Кардашян снялась в купальнике со стрингами в полный рост. Фото
Бананово-шоколадный торт за четыре минуты. Рецепт от Саливанчук
Бананово-шоколадный торт за четыре минуты. Рецепт от Саливанчук
Вакарчук на концерте в Лондоне собрал 147 млн грн для Украины
Вакарчук на концерте в Лондоне собрал 147 млн грн для Украины
Галина ГРИШИНА
"Она взрывается сразу и все летит по квартире". Решетник рассказал о конфликтах с женой
"Она взрывается сразу и все летит по квартире". Решетник рассказал о конфликтах с женой
Галина ГРИШИНА
Кацурин показал своего сына от бывшей жены
Кацурин показал своего сына от бывшей жены
Джамала стала амбаcсадором всемирного плей-листа Equal от Spotify
Джамала стала амбаcсадором всемирного плей-листа Equal от Spotify
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
53-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
Реакция на мемуары. Чарльз III попросил принца Гарри и его жену Меган собрать вещи и освободить их резиденцию в Виндзоре
Реакция на мемуары. Чарльз III попросил принца Гарри и его жену Меган собрать вещи и освободить их резиденцию в Виндзоре
Галина ГРИШИНА
"Зад сам себя не подтянет". Ефросинина восхитила стройной фигурой, позируя в топе и лосинах
"Зад сам себя не подтянет". Ефросинина восхитила стройной фигурой, позируя в топе и лосинах
Галина ГРИШИНА
  Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов
  Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов
Галина ГРИШИНА
Журналистка опровергла заявление Бобула о запрете на публикацию скандального интервью
Журналистка опровергла заявление Бобула о запрете на публикацию скандального интервью
Галина ГРИШИНА
Ширан анонсировал "честный" альбом. Артист заменил "идеальные" треки песнями, которые написал, когда у его беременной жены выявили опухоль
Ширан анонсировал "честный" альбом. Артист заменил "идеальные" треки песнями, которые написал, когда у его беременной жены выявили опухоль
Галина ГРИШИНА
I Can Buy Myself Flowers. Хит Сайрус остается на первом месте в Billboard Hot 100. СМИ пишут, что экс-супруг певицы уже обратился в суд
I Can Buy Myself Flowers. Хит Сайрус остается на первом месте в Billboard Hot 100. СМИ пишут, что экс-супруг певицы уже обратился в суд
Галина ГРИШИНА
"Стоит несколько моих зарплат". Решетник похвастался сумкой супруги от Prada. Фото
"Стоит несколько моих зарплат". Решетник похвастался сумкой супруги от Prada. Фото
Галина ГРИШИНА
В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет
В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (62845)
2
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (59481)
3
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (50604)
4
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (50286)
5
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (38359)
6
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (37144)
7
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (34542)
8
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (25102)
 
 
 
 