Оккупанты дважды за сутки обстреляли Николаевскую область из РСЗО – ОВА

"Вчера, 1 марта, в 11.14 и 13.13 враг наносил удары из реактивных систем залпового огня за пределами населенного пункта Куцурубской общины и по побережью общины", – написал Ким.

Он отметил, что в результате атак со стороны противника никто не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – подчеркнул глава ОВА.