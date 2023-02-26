Оккупанты пять раз обстреляли две общины Николаевской области – ОВА

"Вчера, 25 февраля, в 10.31, 12.35, 16.02, 16.32, 18.10 враг наносил удары из реактивных систем залпового огня и других видов артиллерии по акватории Очаковской общины и побережью Куцурубской общины", – написал глава ОВА.
По его данным, обошлось без пострадавших.
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.