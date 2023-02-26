Оккупанты пять раз обстреляли две общины Николаевской области – ОВА

"Вчера, 25 февраля, в 10.31, 12.35, 16.02, 16.32, 18.10 враг наносил удары из реактивных систем залпового огня и других видов артиллерии по акватории Очаковской общины и побережью Куцурубской общины", – написал глава ОВА.

По его данным, обошлось без пострадавших.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.