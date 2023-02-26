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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пять раз обстреляли две общины Николаевской области – ОВА

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Противник из РСЗО атаковал акваторию Очаковской общины
Противник из РСЗО атаковал акваторию Очаковской общины
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты пять раз за минувшие сутки обстреляли две общины Николаевской области. Об этом в Telegram 26 февраля сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 25 февраля, в 10.31, 12.35, 16.02, 16.32, 18.10 враг наносил удары из реактивных систем залпового огня и других видов артиллерии по акватории Очаковской общины и побережью Куцурубской общины", – написал глава ОВА.

По его данным, обошлось без пострадавших.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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