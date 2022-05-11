ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области – глава ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лунин сообщил, что ракета или, возможно, ее осколки прилетели на объект инфраструктуры в Карловской общине
Лунин сообщил, что ракета или, возможно, ее осколки прилетели на объект инфраструктуры в Карловской общине
Фото: adm-pl.gov.ua

Российская армия вечером 11 мая нанесла ракетный удар по Полтавской области. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", – написал Лунин в Telegram.

Позднее он уточнил, что удар нанесен по объекту инфраструктуры в Карловской общине, спасатели тушат пожар. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется.

В эфире национального телемарафона Лунин отметил, что пока неизвестно, был "прилет" ракеты или упали обломки сбитой, сообщил полтавский телеканал ІРТ.

В ответ на замечание ведущего о том, что в области не объявляли воздушную тревогу, он пояснил: "Это на границе Харьковской области, там тревога была. У нас на прошлой неделе такая же была ситуация в Карловской общине". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты периодически обстреливают Полтавскую область ракетами.

2 апреля россияне обстреляли в Кременчуге нефтеперерабатывающий завод.

24 апреля девять российских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Теги: пожар, Карловка, Полтавская область, спасатели, война России против Украины, ракеты, Дмитрий Лунин, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Позитив высказался о причинах развода Дорофеевой и заявил, что после этого не общался с Dantes
Позитив высказался о причинах развода Дорофеевой и заявил, что после этого не общался с Dantes
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак сыграл на скрипке мелодию песни, с которой Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Видео
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак сыграл на скрипке мелодию песни, с которой Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Видео
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
Кабаева снова беременна. Путин в ярости СМИ
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ
  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет
  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет G
Дмитрий ГОРДОН
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (105665)
2
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (74995)
3
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (71847)
4
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (42310)
5
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (42170)
6
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (30386)
7
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022" (29376)
8
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео (27129)
 
 
 
 