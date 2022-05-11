Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области – глава ОВА

Лунин сообщил, что ракета или, возможно, ее осколки прилетели на объект инфраструктуры в Карловской общине Фото: adm-pl.gov.ua

"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", – написал Лунин в Telegram.

Позднее он уточнил, что удар нанесен по объекту инфраструктуры в Карловской общине, спасатели тушат пожар. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется.

В эфире национального телемарафона Лунин отметил, что пока неизвестно, был "прилет" ракеты или упали обломки сбитой, сообщил полтавский телеканал ІРТ.

В ответ на замечание ведущего о том, что в области не объявляли воздушную тревогу, он пояснил: "Это на границе Харьковской области, там тревога была. У нас на прошлой неделе такая же была ситуация в Карловской общине".

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