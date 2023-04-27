Российские оккупанты перешли к обороне на запорожском направлении – Нацгвардия

Он заявил, что, не имея каких-либо достижений на поле боя, оккупанты продолжают обстрелы позиций сил обороны Украины.

"Варварские ракетные удары россиян по гражданским объектам и населенным пунктам ставят под угрозу жизнь мирного населения Украины", – сказал Уршалович.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Украинские военные за последние сутки отбили 54 атаки российских оккупантов, авиация ВСУ поразила 11 районов скопления сил противника, сообщил Генштаб ВСУ.