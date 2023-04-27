Оккупанты готовятся к боям на Запорожской АЭС – британская разведка

На спутниковых снимках видно, что к марту 2023 года захватчики построили укрепления и боевые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторов станции, говорится в сообщении.

"РФ оккупировала Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Однако это первый признак того, что здания реакторов учитываются при планировании тактической обороны. Россияне, вероятно, построили эти позиции, потому что их все больше беспокоят перспективы крупного украинского наступления", – отмечают в минобороны Великобритании.

Там также считают, что строительство позиций увеличивает шансы повреждения систем безопасности ЗАЭС. Но катастрофических последствий британская военная разведка не прогнозирует, поскольку конструкции станции хорошо укреплены и вряд ли пострадают от применения стрелкового оружия.