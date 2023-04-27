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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовятся к боям на Запорожской АЭС – британская разведка

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Россияне строят укрепления на станции перед украинским контрнаступлением
Россияне строят укрепления на станции перед украинским контрнаступлением
Фото: ЕРА

Российская армия готовится к обороне оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом министерство обороны Великобритании сообщает 27 апреля в Twitter со ссылкой на данные военной разведки.

На спутниковых снимках видно, что к марту 2023 года захватчики построили укрепления и боевые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторов станции, говорится в сообщении.

"РФ оккупировала Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Однако это первый признак того, что  здания реакторов учитываются при планировании тактической обороны. Россияне, вероятно, построили эти позиции, потому что их все больше беспокоят перспективы крупного украинского наступления", – отмечают в минобороны Великобритании.

Там также считают, что строительство позиций увеличивает шансы повреждения систем безопасности ЗАЭС. Но катастрофических последствий британская военная разведка не прогнозирует, поскольку конструкции станции хорошо укреплены и вряд ли пострадают от применения стрелкового оружия.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Гросси призывает к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Теги: Запорожская область, армия РФ, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, российские оккупанты
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