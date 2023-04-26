На ЗАЭС ежеминутно сохраняется искусственно созданная Россией угроза радиационной катастрофы – Зеленский

Радиация "не признает государственных границ так же, как и РФ", отметил Зеленский Фото: EPA

Об этом 26 апреля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Говорил сегодня с директором МАГАТЭ [Рафаэлем] Гросси. Годовщина Чернобыльской катастрофы – это именно тот день, когда следует напомнить всем в мире, насколько хрупкой является наша безопасность. И тем более тогда, когда уже более года ежедневно и ежеминутно сохраняется искусственно созданная Россией угроза радиационной катастрофы на Запорожской атомной станции", – сказал президент Украины.

По словам Зеленского, радиация "не признает государственных границ так же, как и РФ".

"И только полное соблюдение правил может гарантировать безопасность", – подчеркнул президент.

Зеленский выразил благодарность Гросси за его инициативу – специальную программу медицинской поддержки для персонала всех украинских атомных станций.

Гросси по итогам беседы с Зеленским отметил, что МАГАТЭ "продолжает усилия по защите Запорожской АЭС".