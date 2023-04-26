На ЗАЭС ежеминутно сохраняется искусственно созданная Россией угроза радиационной катастрофы – Зеленский

Об этом 26 апреля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Говорил сегодня с директором МАГАТЭ [Рафаэлем] Гросси. Годовщина Чернобыльской катастрофы – это именно тот день, когда следует напомнить всем в мире, насколько хрупкой является наша безопасность. И тем более тогда, когда уже более года ежедневно и ежеминутно сохраняется искусственно созданная Россией угроза радиационной катастрофы на Запорожской атомной станции", – сказал президент Украины.
По словам Зеленского, радиация "не признает государственных границ так же, как и РФ".
"И только полное соблюдение правил может гарантировать безопасность", – подчеркнул президент.
Зеленский выразил благодарность Гросси за его инициативу – специальную программу медицинской поддержки для персонала всех украинских атомных станций.
Гросси по итогам беседы с Зеленским отметил, что МАГАТЭ "продолжает усилия по защите Запорожской АЭС".
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Гросси призывает к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.