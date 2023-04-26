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Зеленский: Есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир

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Разговор с Си Цзиньпином был "длительный и довольно рациональный", отметил Зеленский
Разговор с Си Цзиньпином был "длительный и довольно рациональный", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Отношениям Украины и Китая есть возможность "дать новую энергию". Об этом 26 апреля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Говорил сегодня с лидером Китая. Это был длительный и довольно рациональный разговор. О таких разговорах обычно говорят, что они открывают возможности, – сказал президент. – Есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир".

По словам Зеленского, Украина и Китай, как и абсолютное большинство мира, "одинаково заинтересованы в прочности суверенитета наций и территориальной целостности".

"В соблюдении главных правил безопасности, в частности о недопустимости угроз ядерным оружием и распространения ядерного оружия по миру. Мы одинаково заинтересованы, чтобы ситуация вокруг Запорожской атомной станции наконец была полностью защищена, и чтобы атомные станции вообще никогда снова не использовались ради военных целей – а именно такое циничное использование АЭС Россия пытается сделать нормой", – подчеркнул президент Украины.

Очень важно, продолжил Зеленский, что Китай "имеет одинаковый с нами взгляд на свободу мореплавания и торговли".

"Я проинформировал господина Си Цзиньпина о наших усилиях по восстановлению морского экспорта продовольствия. И я услышал слова поддержки нашей черноморской "зерновой инициативы", ее продления, а также поддержки наших гуманитарных усилий, в частности программы "Зерно из Украины", – рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что существенная часть разговора была посвящена взглядам на то, как можно "восстановить справедливый мир".

"Я представил украинскую формулу мира, ее конкретные пункты. Мы договорились продолжить наши коммуникации", – резюмировал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/593239369419330/

Контекст:

Разговор Зеленского с Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, был первым с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После него в МИД КНР сообщили, что Китай отправит в Украину спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию начатой Россией войны, а Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китае.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, переговоры с Си Цзиньпином продолжались почти час. По информации китайского информагентства Xinhua, Си Цзиньпин говорил Зеленскому о необходимости диалога и переговоров, назвав их "единственным жизнеспособным выходом", и заявлял, что "никто не выиграет ядерной войну".

Как отметил Никифоров, глава КНР в ходе разговора представил китайский мирный план, а президент Украины рассказал о формуле мира. "Есть определенные моменты, в которых уже есть точки пересечения", – указал спикер Зеленского.

Как рассказали в ОПУ, Зеленский в беседе с Си Цзиньпином призвал Китай сыграть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС. Президент Украины также подчеркнул важность того, чтобы все государства "воздерживались от поддержки России в войне", в частности – от поставок оружия. Зеленский сообщил Си Цзиньпину, что Украина намерена деоккупировать Крым.

После разговора с главой КНР Зеленский отметил, что "не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов".

Теги: Россия, Украина, Китай, ядерное оружие, Черное море, Си Цзиньпин, переговоры, экспорт, угрозы, КНР, Владимир Зеленский, торговля, война России против Украины, президент, безопасность, обращение, зерно, ЗАЭС
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