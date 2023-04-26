Зеленский: Есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир

Разговор с Си Цзиньпином был "длительный и довольно рациональный", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

"Говорил сегодня с лидером Китая. Это был длительный и довольно рациональный разговор. О таких разговорах обычно говорят, что они открывают возможности, – сказал президент. – Есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир".

По словам Зеленского, Украина и Китай, как и абсолютное большинство мира, "одинаково заинтересованы в прочности суверенитета наций и территориальной целостности".

"В соблюдении главных правил безопасности, в частности о недопустимости угроз ядерным оружием и распространения ядерного оружия по миру. Мы одинаково заинтересованы, чтобы ситуация вокруг Запорожской атомной станции наконец была полностью защищена, и чтобы атомные станции вообще никогда снова не использовались ради военных целей – а именно такое циничное использование АЭС Россия пытается сделать нормой", – подчеркнул президент Украины.

Очень важно, продолжил Зеленский, что Китай "имеет одинаковый с нами взгляд на свободу мореплавания и торговли".

"Я проинформировал господина Си Цзиньпина о наших усилиях по восстановлению морского экспорта продовольствия. И я услышал слова поддержки нашей черноморской "зерновой инициативы", ее продления, а также поддержки наших гуманитарных усилий, в частности программы "Зерно из Украины", – рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что существенная часть разговора была посвящена взглядам на то, как можно "восстановить справедливый мир".

"Я представил украинскую формулу мира, ее конкретные пункты. Мы договорились продолжить наши коммуникации", – резюмировал президент.