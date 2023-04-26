РФ отказалась согласовывать движение судов через "зерновой коридор" – ВМС Украины

Четыре судна с украинским зерном не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Пивденный Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України / Facebook

В результате четыре судна, в том числе судно Akdeniz-M, которое зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, пока не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Пивденный и вынуждены ждать согласования их прохода дополнительное время. Также одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.

Кроме того, с утра 26 апреля в сети стала распространяться ложная информация о якобы запрете ВМС Украины движения торговых судов в рамках "зерновой инициативы" из/в порты Одесской области. В ВМС подчеркнули, что такая информация абсолютно не соответствует действительности.

"Украина неуклонно выполняет все возложенные на нее в рамках черноморской "зерновой инициативы" обязательства и прилагает максимум усилий для поддержания и расширения экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем в интересах нашего государства", – отметили в ВМС.