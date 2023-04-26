РФ отказалась согласовывать движение судов через "зерновой коридор" – ВМС Украины

В результате четыре судна, в том числе судно Akdeniz-M, которое зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, пока не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Пивденный и вынуждены ждать согласования их прохода дополнительное время. Также одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.
Кроме того, с утра 26 апреля в сети стала распространяться ложная информация о якобы запрете ВМС Украины движения торговых судов в рамках "зерновой инициативы" из/в порты Одесской области. В ВМС подчеркнули, что такая информация абсолютно не соответствует действительности.
"Украина неуклонно выполняет все возложенные на нее в рамках черноморской "зерновой инициативы" обязательства и прилагает максимум усилий для поддержания и расширения экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем в интересах нашего государства", – отметили в ВМС.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 28,6 млн тонн зерна.
18 марта 2023 года в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время Кубраков сообщал, что продлили на 120 дней.
Российский МИД несколько раз заявил, что соглашение пролонгировано лишь на 60 дней, а дальнейшее участие в нем РФ будет зависеть от выполнения ряда требований, которые выставила Россия.