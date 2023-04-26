В ГУР Минобороны назвали "лживой манипуляцией" заявления РФ о якобы нарушении Украиной гумкоридора и атаках на гражданскую инфраструктуру Крыма

Юсов: Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никак не связаны с "зерновым соглашением" Фото: mediacenter.org.ua

"Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никак не связаны с "зерновым соглашением", которое предусматривает украинские и гражданские порты, когда речь идет о подконтрольной Украине территории", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, касающиеся "зернового коридора", по которому экспортируют украинское зерно.

О взрывах и стрельбе в ночь на 24 апреля в Севастополе сообщали в соцсетях. В некоторых прибрежных домах взрывной волной выбило окна, повреждены рекламные конструкции, отмечал Telegram-канал "Крымский ветер". "Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Черноморский флот РФ отбил атаку надводных беспилотников. При этом Развожаев заявил, что беспилотники были якобы обезврежены на внешнем рейде, хотя на видео в соцсетях, как выяснили OSINT-расследователи, попал взрыв в Стрелецкой бухте, писало NV, .

В минобороны РФ заявили, что надводных беспилотников (в терминологии МО РФ – "безэкипажных катеров"), атаковавших Севастополь, было три, все они якобы уничтожены и у российского флота "потерь нет".

Также российское оборонное ведомство утверждало, что Украина якобы атаковала "пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданскую инфраструктуру Крыма" через гуманитарный коридор и это "ставит под угрозу продление "зернового соглашения".

Руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что во время военной операции есть интервал, когда поддерживается режим информационной тишины.