В ГУР Минобороны назвали "лживой манипуляцией" заявления РФ о якобы нарушении Украиной гумкоридора и атаках на гражданскую инфраструктуру Крыма

"Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никак не связаны с "зерновым соглашением", которое предусматривает украинские и гражданские порты, когда речь идет о подконтрольной Украине территории", – сказал Юсов.
Он подчеркнул, что Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, касающиеся "зернового коридора", по которому экспортируют украинское зерно.
О взрывах и стрельбе в ночь на 24 апреля в Севастополе сообщали в соцсетях. В некоторых прибрежных домах взрывной волной выбило окна, повреждены рекламные конструкции, отмечал Telegram-канал "Крымский ветер". "Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Черноморский флот РФ отбил атаку надводных беспилотников. При этом Развожаев заявил, что беспилотники были якобы обезврежены на внешнем рейде, хотя на видео в соцсетях, как выяснили OSINT-расследователи, попал взрыв в Стрелецкой бухте, писало NV, .
В минобороны РФ заявили, что надводных беспилотников (в терминологии МО РФ – "безэкипажных катеров"), атаковавших Севастополь, было три, все они якобы уничтожены и у российского флота "потерь нет".
Также российское оборонное ведомство утверждало, что Украина якобы атаковала "пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданскую инфраструктуру Крыма" через гуманитарный коридор и это "ставит под угрозу продление "зернового соглашения".
Руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что во время военной операции есть интервал, когда поддерживается режим информационной тишины.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 28,6 млн тонн зерна.
18 марта 2023 года в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время Кубраков сообщал, что продлили на 120 дней.
Российский МИД несколько раз заявил, что соглашение пролонгировано лишь на 60 дней, а дальнейшее участие в нем РФ будет зависеть от выполнения ряда требований, которые выставила Россия.