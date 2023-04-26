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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зерновое соглашение может быть продлено и выполнено только в случае давления на Россию – Подоляк

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Зерновое соглашение было подписано в июле 2022 года и несколько раз продлевалось
Зерновое соглашение было подписано в июле 2022 года и несколько раз продлевалось
Фото: EPA

Предложния генсека ООН Антониу Гутерриша по поводу зернового соглашения могут иметь успех только в случае давления на Россию со стороны международного сообщества. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Reuters 25 апреля.

Агентство отметило, что Гутерриш в письме президенту страны-агрессора России Владимиру Путину изложил предложения о "путях продвижения вперед, направленных на улучшение, продление и расширение" соглашения.

Подоляк заявил, что "абсолютно оправданная" инициатива Гутерриша может иметь успех только в том случае, если международное сообщество коллективно окажет давление на Россию. 

Советник отметил, что Украина продолжит следовать договоренностям с Турцией и ООН и будет доставлять зерновые грузы к месту назначения, "решая проблему глобального продовольственного снабжения".

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 28,6 млн тонн зерна.

18 марта 2023 года в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время Кубраков сообщал, что продлили на 120 дней.

Российский МИД несколько раз заявил, что соглашение пролонгировано лишь на 60 дней, а дальнейшее участие в нем РФ будет зависеть от выполнения ряда требований, которые выставила Россия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, война России против Украины, Михаил Подоляк, зерно, зерновой коридор
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