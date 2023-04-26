Зерновое соглашение может быть продлено и выполнено только в случае давления на Россию – Подоляк

Зерновое соглашение было подписано в июле 2022 года и несколько раз продлевалось Фото: EPA

Агентство отметило, что Гутерриш в письме президенту страны-агрессора России Владимиру Путину изложил предложения о "путях продвижения вперед, направленных на улучшение, продление и расширение" соглашения.

Подоляк заявил, что "абсолютно оправданная" инициатива Гутерриша может иметь успех только в том случае, если международное сообщество коллективно окажет давление на Россию.

Советник отметил, что Украина продолжит следовать договоренностям с Турцией и ООН и будет доставлять зерновые грузы к месту назначения, "решая проблему глобального продовольственного снабжения".