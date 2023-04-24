"Укрзалізниця" возобновила перевозки сельхозпродукции транзитом через Польшу

"Укрзалізниця" возобновляет экспортные транзитные перевозки украинских сельскохозяйственных грузов железнодорожным транспортом через территорию Польши. Соответствующее сообщение об отмене ограничений на указанные перевозки компания получила от польского перевозчика PKP Cargo 21 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.
Этому предшествовало распоряжение относительно транзитных грузов из Украины министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды.
При этом в "Укрзалізниці" уточнили, что зеркальные ограничительные конвенции по транзиту ряда грузов в направлении Польши, введенные "Укрзалізницею" с 17 апреля после обращения польских железнодорожных операторов PKP Cargo и PKP LHS, также будут отменены вскоре.
В то же время вопрос о 3 тыс. вагонов с украинской сельхозпродукцией, которые были загружены и приняты к перевозке до введения конвенционного запрета польскими перевозчиками, остается нерешенным.
15 апреля правительство Польши запретило импорт и транзит украинской сельскохозяйственной продукции до 30 июня. В перечень запрещенных продуктов вошли 18 товаров, среди которых зерновые, молоко, яйца, мясо, мед и другие.
Вслед за Польшей запрет на импорт украинской агропродукции ввели Венгрия, Словакия и Болгария.
Также с 19 апреля Румыния установила контроль на таможне для всех сельхозтоваров, поступающих из Украины, сообщает Digi24. Теперь на таможне будут отбирать образцы для определения качества продукции в соответствии с европейским законодательством, а не в месте назначения, как это было раньше.
А 21 апреля министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии направили в Еврокомиссию письмо с просьбой расширить перечень продуктов, запрещенных для импорта из Украины. В частности, страны хотят распространить запрет на подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты.