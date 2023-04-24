"Укрзалізниця" возобновила перевозки сельхозпродукции транзитом через Польшу

"Укрзалізниця" возобновляет экспортные транзитные перевозки украинских сельскохозяйственных грузов железнодорожным транспортом через территорию Польши. Соответствующее сообщение об отмене ограничений на указанные перевозки компания получила от польского перевозчика PKP Cargo 21 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.

Этому предшествовало распоряжение относительно транзитных грузов из Украины министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды.

При этом в "Укрзалізниці" уточнили, что зеркальные ограничительные конвенции по транзиту ряда грузов в направлении Польши, введенные "Укрзалізницею" с 17 апреля после обращения польских железнодорожных операторов PKP Cargo и PKP LHS, также будут отменены вскоре.

В то же время вопрос о 3 тыс. вагонов с украинской сельхозпродукцией, которые были загружены и приняты к перевозке до введения конвенционного запрета польскими перевозчиками, остается нерешенным.