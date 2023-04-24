Пять стран ЕС просят Еврокомиссию запретить импорт ряда продуктов из Украины

Письмо было направлено вице-президенту Европейской комиссии, комиссару ЕС по торговле Валдису Домбровскису и комиссару ЕС по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому.
В документе министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии заявили о растущем импорте сельскохозяйственной продукции из Украины, который "вызывает серьезные искажения рынка и наносит ущерб сельскохозяйственным производителям ЕС, особенно в государствах-членах, граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней".
"Хотя эта тема неоднократно поднималась на заседаниях Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, до сих пор она не получила должного внимания. Мы не можем принять ситуацию, когда все бремя управления возросшим импортом возлагается лишь на несколько государств – членов ЕС", – говорится в письме.
Министры добавили, что до сих пор предложения, выдвинутые Еврокомиссией для решения этой проблемы, идут в правильном направлении, но не являются достаточными.
"Мы считаем, что предложенная исключительная мера защиты, разрешающая импорт только для транзита в остальные страны ЕС и остальной мир, должна применяться к более широкому спектру продуктов, чем пшеница, кукуруза, рапс или семена подсолнечника. Мы предлагаем распространить это действие также на подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты", – говорится в письме.
Представители пяти стран отмечают, что необходимо обеспечить сохранение этих мер после истечения срока действующего постановления об отмене пошлин на товары из Украины, что произойдет в июне.
Главы министерств также отмечают, что второй пакет поддержки, который в настоящее время готовится в сельскохозяйственном резерве для государств-членов, граничащих с Украиной или соседствующих с ней, является необходимым дополнением к чрезвычайным защитным мерам.
"Мы призываем к быстрому завершению работы и немедленной реализации пакета. Обеспечение строгого санитарного контроля и контроля качества импорта из Украины должно быть постоянным приоритетом", – говорится в письме.
Они также подчеркивают, что параллельно с реализацией вышеуказанных мер необходимо продолжить обсуждение дальнейших мер, которые могли бы помочь облегчить текущие трудности и предотвратить подобные проблемы в будущем.
После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, Украина начала искать альтернативные пути экспорта в Евросоюз, они в основном проходят через Румынию и Польшу. Но польские аграрии жаловались, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые. В Польше проходили акции протеста фермеров, на фоне кризиса в отставку ушел министр сельского хозяйства.
15 апреля Польша запретила импорт украинского зерна до 30 июня. Министр развития и технологий Вальдемар Буда заявил в Twitter, что Польша будет вести переговоры с Украиной "о построении жесткой системы", которая будет гарантировать исключительно транзит товаров через Польшу.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши и заявило, что оно противоречит договоренностям. "Мы понимаем, что у польских фермеров возникла сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин", – заявили в министерстве.
Вслед за Польшей о прекращении импорта зерна из Украины или об усилении мер по его контролю заявили Венгрия, Словакия и Болгария, а Румыния рассматривает целесообразность таких шагов.
18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, что она будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров.