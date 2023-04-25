Правительство Украины на переговорах по поставкам агропродукции в ЕС не использовало свои козыри – СМИ

Автор статьи Вадим Мельник обратил внимание, что польское радио RMF FM информировало 23 апреля: переговоры с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией о транзите продовольствия из Украины, которые проходят при участии Еврокомиссии, в воскресенье завершились без соглашения. Очередной раунд, по данным RMF FM, пройдет 25 апреля. СМИ утверждает, что Еврокомиссия готова пойти на уступки этим пяти странам, требовавшим расширить перечень продуктов, запрещенных для импорта из Украины.

По оценке "Цензор.НЕТ", такой результат на данный момент провальный для украинского правительства.

"Во-первых, команда [премьер-министра Украины] Дениса Шмыгаля явно не готовилась к такому развитию событий, хотя о приближении "урагана" было известно давно. Вывод о неготовности базируется, в частности, на том, что украинская делегация на переговорах с Польшей приняла, вероятно, первое озвученное предложение – о конвоированном транзите зерна и запрете импорта. Хотя на самом деле выглядит так, что поляки заранее завысили планку, чтобы иметь простор для переговоров. И это не говоря уже о том, что национальное правительство пошло на прямые нарушения Соглашения об ассоциации и внутренних правилах ЕС по распределению ответственности в сфере влияния. Украина явно поспешила, пытаясь решить проблему на национальном уровне, хотя при этом имела все основания обращаться за помощью в Брюссель", – пишет издание.

СМИ считает, что "в результате более слабую переговорную позицию увидели другие страны и Еврокомиссия".

"Другой признак неготовности – даже несмотря на "нагнетание" обстановки в течение полугода, правительство так и не создало приемлемых условий для восстановления и расширения перерабатывающей отрасли, которая могла бы не только снизить давление на рынки соседей, но и увеличить объемы продукции с добавленной стоимостью, которая бы производилась на территории Украины. Со всеми вытекающими последствиями в части налогов, рабочих мест и сопутствующей инфраструктуры", – продолжает автор публикации.

Кроме того, он считает, что Украина на переговорах не использовала "козыри". "Например, что "дружественный коридор", предоставляемый европейскими странами, – это не только их соседская "милость", но и часть поддержки Украины в войне, ведь экспортная выручка позволяет нашей экономике окончательно не скатиться в пропасть и напрямую экономит деньги западных партнеров", – поясняет "Цензор.НЕТ".

В статье говорится, что выгоду от более дешевого украинского зерна получили европейские трейдеры и потребители, а производители "экспортировали в Украину в разы больше своей продукции, чем Украина продала там своего сырья".

"Так что эффект для европейских экономик, принявших на себя аграрный транзит из Украины, в конечном счете однозначно положительный", – заявляет Мельник.

По его мнению, было очевидным, что российская пропаганда сыграет "на популизме национальных политиков и противостоянии отдельных националистических сил "гегемонии" Брюсселю".

"Что и произошло – отдельных участников протестов СМИ идентифицировали как вероятных московских пособников. Почему украинское правительство не использовало это в свою пользу и не продемонстрировало каких-либо объединительных инициатив в противовес такой подрывной деятельности врага – вопрос риторический, – продолжает автор статьи. – В-четвертых, сложившаяся ситуация продемонстрировала, насколько серьезными будут вызовы для Киева, когда евроинтеграционные процессы выйдут на новый уровень и Украина станет членом ЕС. Европейцы очевидно уже сегодня просчитывают последствия поставок на объединенный в будущем рынок украинского продовольствия, ведь "противостояние" между системой масштабных агрохолдингов и мелким разрозненным фермерством почти наверняка выиграет первая модель".

"Цензор.НЕТ" задается вопросом, готово ли украинское правительство защищать своих производителей, и допускает, что сами аграрии "в это не верят".

"У правительства Дениса Шмыгаля нет "асимметричных" ответов на подобные кризисы в будущем не только в области продовольствия, но и в других секторах, с которыми мы будем сталкиваться все чаще, глубже вливаясь в большую и разнообразную европейскую семью. Таким универсальным ответом мог стать классический набор реформ: судебная, правоохранительная, налоговая, пенсионная, энергетическая и так далее. Потому что за доступ к европейскому рынку мы должны предложить что-то взамен. Например, прозрачные и понятные условия инвестиций для европейского бизнеса, участие в восстановлении Украины, инфраструктуру для инноваций. Пока такого универсального ответа нет – и не предполагается в ближайшем будущем", – резюмирует СМИ.