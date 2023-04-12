Российские оккупанты вырубают леса на захваченных территориях – СМИ

Журналисты опубликовали снимок Maxar Technologies, где виден Таврический лес в Херсонской области через месяц после вторжения России и почти через год.
Собеседники из украинского правительства рассказали изданию, что оккупанты воруют лес в коммерческих целях или "для укрепления оборонительных позиций".
Financial Times со ссылкой на данные от Всемирного фонда дикой природы сообщило, что оккупанты уничтожили в Украине 280 тыс. га леса. По их информации, ориентировочная стоимость восстановления ущерба – $51 млрд.
5 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также сообщала, что оккупанты производят неконтролируемую варварскую вырубку лесных насаждений.
"Большинство лесных массивов в этом регионе искусственного происхождения и специально создавались для защиты от ветровой, почвенной и водной эрозии, выполняя функцию рекреационных и лесомелиоративных насаждений", – отмечала она.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.
Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в $35,3 млрд, проинформировал 2 января 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников.