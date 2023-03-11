Ущерб, нанесенный экологии Харькова российской агрессией, превышает 200 млрд грн – Терехов

По информации Терехова, из-за постоянных обстрелов в Харькове было повреждено более 5,5 тыс. объектов. Эти разрушения привели к колоссальному накоплению строительного мусора: остатков различных материалов, пластика и стекла, требующих срочной переработки.
Мэр сообщил, что захоронение основной массы отходов проводится на Дергачевском полигоне твердых бытовых отходов, работа которого из-за регулярных обстрелов была возобновлена только в сентябре 2022 года. Сейчас на полигоне работает дробильная машина для переработки строительного мусора, но ее мощности не хватает.
Также в городе ухудшились показатели атмосферного воздуха, так как из-за постоянных обстрелов произошло множество пожаров, в том числе значительных, с выбросами в атмосферу продуктов горения.
Более 2 тыс. деревьев было уничтожено в результате обстрелов Харькова российской армией.
"Значительное количество из них было повреждено во время боевых действий в Лесопарке, который в настоящее время закрыт из-за заминирования. Также зеленые насаждения были повреждены в городских парках, скверах, рекреационных зонах, на объектах природно-заповедного фонда. В частности, обстрелам подвергся Центральный парк культуры и отдыха имени Горького – любимое место отдыха харьковчан", – отметил Терехов.
Он добавил, что после победы в Харькове планируют реализовать проект "Зеленый каркас", цель которого – объединить все парковые зоны в одну сеть зелеными коридорами с пешеходными и велосипедными дорожками.
Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в $35,3 млрд, проинформировал 2 января министр обороны Украины Алексей Резников. В марте в Минэкологии Украины сообщили, что, по подсчетам ведомства, ущерб составляет 2 трлн грн (около $54,7 млрд по курсу НБУ).
Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 8 января.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в ноябре 2022 года, что в результате российской агрессии в Украине погибли 6 млн домашних животных и около 50 тыс. дельфинов в Черном море.