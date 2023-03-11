Ущерб, нанесенный экологии Харькова российской агрессией, превышает 200 млрд грн – Терехов

По информации Терехова, из-за постоянных обстрелов в Харькове было повреждено более 5,5 тыс. объектов. Эти разрушения привели к колоссальному накоплению строительного мусора: остатков различных материалов, пластика и стекла, требующих срочной переработки.

Мэр сообщил, что захоронение основной массы отходов проводится на Дергачевском полигоне твердых бытовых отходов, работа которого из-за регулярных обстрелов была возобновлена только в сентябре 2022 года. Сейчас на полигоне работает дробильная машина для переработки строительного мусора, но ее мощности не хватает.

Также в городе ухудшились показатели атмосферного воздуха, так как из-за постоянных обстрелов произошло множество пожаров, в том числе значительных, с выбросами в атмосферу продуктов горения.

Более 2 тыс. деревьев было уничтожено в результате обстрелов Харькова российской армией.

"Значительное количество из них было повреждено во время боевых действий в Лесопарке, который в настоящее время закрыт из-за заминирования. Также зеленые насаждения были повреждены в городских парках, скверах, рекреационных зонах, на объектах природно-заповедного фонда. В частности, обстрелам подвергся Центральный парк культуры и отдыха имени Горького – любимое место отдыха харьковчан", – отметил Терехов.

Он добавил, что после победы в Харькове планируют реализовать проект "Зеленый каркас", цель которого – объединить все парковые зоны в одну сеть зелеными коридорами с пешеходными и велосипедными дорожками.