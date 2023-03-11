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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ущерб, нанесенный экологии Харькова российской агрессией, превышает 200 млрд грн – Терехов

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Россияне неоднократно обстреливали харьковский Центральный парк имени Горького
Россияне неоднократно обстреливали харьковский Центральный парк имени Горького
Фото: Харківська міська рада / Telegram

По предварительным подсчетам, нанесенный Харькову российской военной агрессией экологический ущерб достигает 200 млрд грн. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов на выездном заседании комитета Верховной Рады Украины по экологической политике и природопользованию, сообщает пресс-служба горсовета.

По информации Терехова, из-за постоянных обстрелов в Харькове было повреждено более 5,5 тыс. объектов. Эти разрушения привели к колоссальному накоплению строительного мусора: остатков различных материалов, пластика и стекла, требующих срочной переработки.

Мэр сообщил, что захоронение основной массы отходов проводится на Дергачевском полигоне твердых бытовых отходов, работа которого из-за регулярных обстрелов была возобновлена только в сентябре 2022 года. Сейчас на полигоне работает дробильная машина для переработки строительного мусора, но ее мощности не хватает.

Также в городе ухудшились показатели атмосферного воздуха, так как из-за постоянных обстрелов произошло множество пожаров, в том числе значительных, с выбросами в атмосферу продуктов горения.

Более 2 тыс. деревьев было уничтожено в результате обстрелов Харькова российской армией.

"Значительное количество из них было повреждено во время боевых действий в Лесопарке, который в настоящее время закрыт из-за заминирования. Также зеленые насаждения были повреждены в городских парках, скверах, рекреационных зонах, на объектах природно-заповедного фонда. В частности, обстрелам подвергся Центральный парк культуры и отдыха имени Горького  любимое место отдыха харьковчан", – отметил Терехов.

Он добавил, что после победы в Харькове планируют реализовать проект "Зеленый каркас", цель которого – объединить все парковые зоны в одну сеть зелеными коридорами с пешеходными и велосипедными дорожками.

Контекст:

Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в $35,3 млрд, проинформировал 2 января министр обороны Украины Алексей Резников. В марте в Минэкологии Украины сообщили, что, по подсчетам ведомства, ущерб составляет 2 трлн грн (около $54,7 млрд по курсу НБУ). 

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 8 января.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в ноябре 2022 года, что в результате российской агрессии в Украине погибли 6 млн домашних животных и около 50 тыс. дельфинов в Черном море.

Теги: Харьков, экология, пожар, парк, отходы, воздух, Игорь Терехов, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ущерб, мусор, разрушения, деревья, природа, атмосфера, выбросы
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