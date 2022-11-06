Российские оккупанты за сутки убили в Украине двух гражданских и ранили еще шестерых – ОПУ

Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram 6 ноября, ссылаясь на данные военных администраций по состоянию на сегодняшнее утро.
Убитые в последние сутки среди гражданских есть в результате российских обстрелов в Донецкой и Запорожской областях, раненые есть еще в Днепропетровской и Харьковской.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Полиция расследует гибель более 12 тыс. мирных украинцев, сообщил 13 июня глава Нацполиции Игорь Клименко.