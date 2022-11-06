Российские оккупанты за сутки убили в Украине двух гражданских и ранили еще шестерых – ОПУ

В результате удара РФ по Запорожью есть погибший и раненый Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram 6 ноября, ссылаясь на данные военных администраций по состоянию на сегодняшнее утро.

Убитые в последние сутки среди гражданских есть в результате российских обстрелов в Донецкой и Запорожской областях, раненые есть еще в Днепропетровской и Харьковской.