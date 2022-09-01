Российские военные и сотрудники ФСБ напились и устроили перестрелку в кафе в Херсоне. Трое убитых – СМИ

Оккупанты устроили перестрелку в кафе на набережной Днепра в Херсоне еще в июне, согласно данным СМИ Фото: ЕРА (иллюстративное)

Об этом свидетельствует отчет военного следственного отдела Следственного комитета России по Черноморскому флоту, который получил от источников и опубликовал сайт Yahoo News 30 августа.

Эта история, как отмечает автор заметки Yahoo News, демонстрирует отсутствие дисциплины и субординации среди представителей контингента оккупантов.

В отчете сказано, что 17 июня Обухов и Судин и группа из четырех сотрудников ФСБ "праздно проводили время, распивая спиртные напитки" в кафе, которое расположено вблизи дома №1 улицы Ушакова на набережной Днепра (вероятно, речь о проспекте Ушакова). В документе, который опубликовал сайт, кафе называется "Еда.Топи", в тексте заметки оно названо "Food Fuel". При этом ни одно из названий не гуглится, возможно, причина в том, как оккупанты ориентируются на захваченной местности – из отчета неясно, на основании чьих показаний его составляли.

Согласно документу, двое сотрудников ФСБ примерно в 20.00 сделали замечание Обухову из-за того, что тот распивал спиртные напитки в военной форме и находился в кафе с оружием. Тот в ответ начал "высказывать свое недовольство". Обухов в ходе перепалки начал стрелять в пол из пистолета, а Привалов попытался выхватить у него оружие.

Судин, который находился позади Обухова, открыл огонь из автомата, а сотрудники ФСБ Привалов и Якубинский начали в ответ стрелять по сержантам. В ходе перестрелки Обухов, Привалов и Якубинский были убиты и скончались на месте, Бородина и Судина госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Неназванный сотрудник ФСБ скрылся с места происшествия.

Уголовное дело, в котором подозреваемый – Судин, открыли на вторые сутки после стрельбы, 19 июня.