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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные и сотрудники ФСБ напились и устроили перестрелку в кафе в Херсоне. Трое убитых – СМИ

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Оккупанты устроили перестрелку в кафе на набережной Днепра в Херсоне еще в июне, согласно данным СМИ
Оккупанты устроили перестрелку в кафе на набережной Днепра в Херсоне еще в июне, согласно данным СМИ
Фото: ЕРА (иллюстративное)

17 июня в одном из кафе временно оккупированного украинского Херсона распивали спиртные напитки, а потом устроили перестрелку двое российских военнослужащих – сержант Сергей Обухов и младший сержант Игорь Судин, а также четверо сотрудников ФСБ РФ – Игорь Якубинский, Сергей Привалов, а также подполковник Дмитрий Бородин и неназванный сотрудник российской спецслужбы (он после конфликта сбежал).

Об этом свидетельствует отчет военного следственного отдела Следственного комитета России по Черноморскому флоту, который получил от источников и опубликовал сайт Yahoo News 30 августа. 

Эта история, как отмечает автор заметки Yahoo News, демонстрирует отсутствие дисциплины и субординации среди представителей контингента оккупантов.

В отчете сказано, что 17 июня Обухов и Судин и группа из четырех сотрудников ФСБ "праздно проводили время, распивая спиртные напитки" в кафе, которое расположено вблизи дома №1 улицы Ушакова на набережной Днепра (вероятно, речь о проспекте Ушакова). В документе, который опубликовал сайт, кафе называется  "Еда.Топи", в тексте заметки оно названо "Food Fuel". При этом ни одно из названий не гуглится, возможно, причина в том, как оккупанты ориентируются на захваченной местности – из отчета неясно, на основании чьих показаний его составляли. 

Согласно документу, двое сотрудников ФСБ примерно в 20.00 сделали замечание Обухову из-за того, что тот распивал спиртные напитки в военной форме и находился в кафе с оружием. Тот в ответ начал "высказывать свое недовольство". Обухов в ходе перепалки начал стрелять в пол из пистолета, а Привалов попытался выхватить у него оружие. 

Судин, который находился позади Обухова, открыл огонь из автомата, а сотрудники ФСБ Привалов и Якубинский начали в ответ стрелять по сержантам. В ходе перестрелки Обухов, Привалов и Якубинский были убиты и скончались на месте, Бородина и Судина госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Неназванный сотрудник ФСБ скрылся с места происшествия. 

Уголовное дело, в котором подозреваемый – Судин, открыли на вторые сутки после стрельбы, 19 июня. 

Контекст:

Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, ФСБ, перестрелка, раненые, конфликт, военнослужащий, уголовное дело, российские военные, погибшие российские военные, российские оккупанты
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