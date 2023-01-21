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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Российский "ленд-лиз". В Харьковской области нашли тайник с более чем сотней снарядов оккупантов

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Все содержимое тайника вывезли и передали на нужды 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, отметил Задоренко
Все содержимое тайника вывезли и передали на нужды 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, отметил Задоренко
Скриншот: Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА / Telegram

В Токаревке Харьковской области российские оккупанты оставили после себя тайник с более чем сотней артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

О находке 21 января в Telegram сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

"Вот так выглядит российский "ленд-лиз", – написал он. – Этот тайник был обнаружен, а все его содержимое мы вывезли и передали на нужды 113-й отдельной бригады территориальной обороны. Теперь ребята вернут российские снаряды обратно в Россию".

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы, оплатить поставки можно было уже после победы, причем только той техники, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена. "Голос Америки" отметил, что именно этот закон сыграл ключевую роль в разгроме гитлеровской Германии.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, тайник, война России против Украины, находка, российские оккупанты, ленд-лиз, Дергачи
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