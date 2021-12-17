Российский суд лишь подтвердил, что РФ – не посредник, а агрессор для Украины – США

"Российский суд подтвердил то, что мы все знаем. Российские войска размещены в Украине", – заявили в посольстве Фото: ЕРА

"Российский суд подтвердил то, что мы все знаем. Российские войска размещены в Украине. Россия является агрессором, а не посредником", – сказано в сообщении.

Так в посольстве США прокомментировали статью "Радіо Свобода", в которой говорится, что своим решением Кировский районный суд Ростова-на-Дону раскрыл информацию о поставках продовольствия российским военным на Донбассе.

A Russian court confirms what we all know - Russia's forces are stationed in Ukraine. Russia is the aggressor, not a mediator https://t.co/b3Cxk2qDzG — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 17, 2021