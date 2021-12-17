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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский суд лишь подтвердил, что РФ – не посредник, а агрессор для Украины – США

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"Российский суд подтвердил то, что мы все знаем. Российские войска размещены в Украине", заявили в посольстве
"Российский суд подтвердил то, что мы все знаем. Российские войска размещены в Украине", – заявили в посольстве
Фото: ЕРА

На украинской территории присутствуют российские войска, а РФ является агрессором, а не посредником для Украины. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, опубликованном 17 декабря в Twitter.

"Российский суд подтвердил то, что мы все знаем. Российские войска размещены в Украине. Россия является агрессором, а не посредником", – сказано в сообщении.

Так в посольстве США прокомментировали статью "Радіо Свобода", в которой говорится, что своим решением Кировский районный суд Ростова-на-Дону раскрыл информацию о поставках продовольствия российским военным на Донбассе.

Контекст:

В ноябре Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии фигуранта, отвечавшего за "продовольствие, которое предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории "ДНР" и "ЛНР". Ему вменили посредничество во взятке.

Согласно материалам суда, подполковник из Южного военного округа РФ потребовал от его начальника 90 тыс. руб. (33 тыс. грн) в месяц, чтобы не препятствовать работе по поставкам. Иначе офицер, как говорится в приговоре, угрожал срывать поставки "в пользу военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в "ДНР" и "ЛНР".

В тексте приговора сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018-м и 2019 году. Осенью 2018 года из-за задержки отправки колонны санитарным контролем было испорчено продовольствия на сумму около 30 млн руб. (11 млн грн).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опубликованный приговор назвал ошибкой. Он заявил, что "это невозможно" и никаких вооруженных сил РФ на оккупированных территориях, которые Песков называет "самопровозглашенными республиками", "не было и нет".

После огласки в медиа постановление суда исчезло с сайта суда. Однако оно осталось доступным в виде сохраненной копии в веб-архиве.

Теги: Россия, США, Украина, посольство, война, военные, агрессия, российский суд, войска
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