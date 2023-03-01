ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 1 марта в Киеве открывается офис Организации экономического сотрудничества и развития – Кабмин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Генсек ОЭСР и Шмыгаль объявили об открытии офиса организации
Генсек ОЭСР и Шмыгаль объявили об открытии офиса организации
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 28 февраля в Киеве встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманном и по итогам встречи анонсировал открытие в Украине офиса организации. Об этом сообщил сайт правительства.

"Очень приятно объявить о открытии офиса ОЭСР в Киеве. Офис будет координировать нашу совместную работу в области реконструкции и восстановления Украины, одновременно улучшая реализацию инструментов, стандартов и рекомендаций ОЭСР в Украине", – сказал Шмыгаль. 

Корманн сообщил, что офис ОЭСР в Киеве начинает работу с 1 марта.

По его словам, сейчас ведется работа над обеспечением начальной стадии диалога по дальнейшему приближению Украины к стандартам ОЭСР и членству в организации. 

"Он также отметил, что Украина даже во время полномасштабной войны продолжает удерживать управляемость, восстанавливаться и работать для реализации всех реформ и построения лучшей и более современной Украины", – добавили в украинском правительстве. 

В Telegram Шмыгаль отметил, что визит Корманна в Киев – это "мощный сигнал для продолжения сотрудничества и курса для вступления в Украины в организацию".

"Совместно работаем над разработкой программы для Украины, реализация которой позволит нам перейти к дорожной карте по получению членства. И мы приветствуем предложение господина Корманна о возможности подписания такой программы уже в июне этого года", – подчеркнул он. 

Контекст:

ОЭСР была основана в 1961 году. Сейчас в нее входят 38 стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Турция и другие. Последнее расширение ОЭСР состоялось в 2021 году – в нее вступила Коста-Рика.

На сайте организации сказано, что на страны ОЭСР и ее ключевых партнеров приходится около 80% мировой торговли и инвестиций.

В июле 2022 года Украина передала заявку на вступление в ОЭСР. 5 октября организация признала перспективу членства Украины. Также в Кабмине сообщали, что работают над открытием офиса ОЭСР в Украине.

Украина делает все возможное, чтобы уже в 2023 году стать ассоциированным членом ОЭСР, заявил 2 января глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер. Кабмин Украины 27 января одобрил законопроект, который позволит создать офис ОЭСР в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, офис, Денис Шмыгаль, встреча, сотрудничество, открытие, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
Галина ГРИШИНА
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Галина ГРИШИНА
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Галина ГРИШИНА
"Старость не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
"Старость – не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
"Довольна? Очень!" 27-летняя девушка певца Dantes рассказала о пластике груди. Фото до и после
"Довольна? Очень!" 27-летняя девушка певца Dantes рассказала о пластике груди. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас". Мишина рассказала о любви к себе
"Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас". Мишина рассказала о любви к себе
Белуччи показала, как наносит блеск на губы
Белуччи показала, как наносит блеск на губы
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в мокром купальнике с вырезом на груди
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в мокром купальнике с вырезом на груди
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Галина ГРИШИНА
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (73644)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (60241)
3
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (45092)
4
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (34362)
5
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (33134)
6
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (32549)
7
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (30445)
8
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (23373)
 
 
 
 