С 1 марта в Киеве открывается офис Организации экономического сотрудничества и развития – Кабмин

"Очень приятно объявить о открытии офиса ОЭСР в Киеве. Офис будет координировать нашу совместную работу в области реконструкции и восстановления Украины, одновременно улучшая реализацию инструментов, стандартов и рекомендаций ОЭСР в Украине", – сказал Шмыгаль.

Корманн сообщил, что офис ОЭСР в Киеве начинает работу с 1 марта.

По его словам, сейчас ведется работа над обеспечением начальной стадии диалога по дальнейшему приближению Украины к стандартам ОЭСР и членству в организации.

"Он также отметил, что Украина даже во время полномасштабной войны продолжает удерживать управляемость, восстанавливаться и работать для реализации всех реформ и построения лучшей и более современной Украины", – добавили в украинском правительстве.

В Telegram Шмыгаль отметил, что визит Корманна в Киев – это "мощный сигнал для продолжения сотрудничества и курса для вступления в Украины в организацию".

"Совместно работаем над разработкой программы для Украины, реализация которой позволит нам перейти к дорожной карте по получению членства. И мы приветствуем предложение господина Корманна о возможности подписания такой программы уже в июне этого года", – подчеркнул он.