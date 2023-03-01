С 1 марта в Киеве открывается офис Организации экономического сотрудничества и развития – Кабмин

"Очень приятно объявить о открытии офиса ОЭСР в Киеве. Офис будет координировать нашу совместную работу в области реконструкции и восстановления Украины, одновременно улучшая реализацию инструментов, стандартов и рекомендаций ОЭСР в Украине", – сказал Шмыгаль.
Корманн сообщил, что офис ОЭСР в Киеве начинает работу с 1 марта.
По его словам, сейчас ведется работа над обеспечением начальной стадии диалога по дальнейшему приближению Украины к стандартам ОЭСР и членству в организации.
"Он также отметил, что Украина даже во время полномасштабной войны продолжает удерживать управляемость, восстанавливаться и работать для реализации всех реформ и построения лучшей и более современной Украины", – добавили в украинском правительстве.
В Telegram Шмыгаль отметил, что визит Корманна в Киев – это "мощный сигнал для продолжения сотрудничества и курса для вступления в Украины в организацию".
"Совместно работаем над разработкой программы для Украины, реализация которой позволит нам перейти к дорожной карте по получению членства. И мы приветствуем предложение господина Корманна о возможности подписания такой программы уже в июне этого года", – подчеркнул он.
ОЭСР была основана в 1961 году. Сейчас в нее входят 38 стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Турция и другие. Последнее расширение ОЭСР состоялось в 2021 году – в нее вступила Коста-Рика.
На сайте организации сказано, что на страны ОЭСР и ее ключевых партнеров приходится около 80% мировой торговли и инвестиций.
В июле 2022 года Украина передала заявку на вступление в ОЭСР. 5 октября организация признала перспективу членства Украины. Также в Кабмине сообщали, что работают над открытием офиса ОЭСР в Украине.
Украина делает все возможное, чтобы уже в 2023 году стать ассоциированным членом ОЭСР, заявил 2 января глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер. Кабмин Украины 27 января одобрил законопроект, который позволит создать офис ОЭСР в Украине.