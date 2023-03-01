Зеленский предложил ОЭСР присоединиться к работе по направлению активов России на компенсацию ущерба Украины

"Встретился сегодня с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития [Матиасом Корманом]. Это одна из самых мощных глобальных организаций, которая объединяет передовые страны мира. Те страны, в которых люди действительно хотят жить", – рассказал украинский лидер.

По его словам, "наша цель – полноправное присоединение Украины к организации, а также использование опыта ОЭСР по модернизации нашего государства".

"Сегодня говорили, в частности, о справедливой налоговой системе для украинцев –¦прозрачной, простой и удерживающей баланс между стимулированием бизнеса и экономического роста и социальной справедливости", – отметил президент Украины.

Сообщается, что Зеленский во время встреч с Корманом предложил ОЭСР присоединиться и к работе по направлению активов России на компенсацию ущерба, нанесенного русской агрессией.