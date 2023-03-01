Зеленский предложил ОЭСР присоединиться к работе по направлению активов России на компенсацию ущерба Украины

"Встретился сегодня с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития [Матиасом Корманом]. Это одна из самых мощных глобальных организаций, которая объединяет передовые страны мира. Те страны, в которых люди действительно хотят жить", – рассказал украинский лидер.
По его словам, "наша цель – полноправное присоединение Украины к организации, а также использование опыта ОЭСР по модернизации нашего государства".
"Сегодня говорили, в частности, о справедливой налоговой системе для украинцев –¦прозрачной, простой и удерживающей баланс между стимулированием бизнеса и экономического роста и социальной справедливости", – отметил президент Украины.
Сообщается, что Зеленский во время встреч с Корманом предложил ОЭСР присоединиться и к работе по направлению активов России на компенсацию ущерба, нанесенного русской агрессией.
ОЭСР была основана в 1961 году. Сейчас в нее входит 38 стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Турция и другие. Последнее расширение ОЭСР состоялось в 2021 году – в нее вступила Коста-Рика.
На сайте организации сказано, что на страны ОЭСР и ее ключевых партнеров приходится около 80% мировой торговли и инвестиций.
В июле 2022 года Украина передала заявку на вступление в ОЭСР. 5 октября организация признала перспективу членства Украины. Также в Кабмине сообщили, что работают над открытием офиса ОЭСР в Украине.
Украина делает все возможное, чтобы уже в 2023 году стать ассоциированным членом ОЭСР, заявил 2 января глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер. Кабмин Украины 27 января одобрил законопроект, который позволит создать офис ОЭСР в Украине.