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Зеленский предложил ОЭСР присоединиться к работе по направлению активов России на компенсацию ущерба Украины

Зеленский хочет использовать опыт ОЭСР в процессе модернизации послевоенной Украины
Зеленский хочет использовать опыт ОЭСР в процессе модернизации послевоенной Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) присоединиться к работе по направлению активов России на компенсацию ущерба Украины. Об этом 28 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которое обнародовала в YouTube пресс-служба главы государства.

"Встретился сегодня с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития [Матиасом Корманом]. Это одна из самых мощных глобальных организаций, которая объединяет передовые страны мира. Те страны, в которых люди действительно хотят жить", – рассказал украинский лидер.

По его словам, "наша цель – полноправное присоединение Украины к организации, а также использование опыта ОЭСР по модернизации нашего государства".

"Сегодня говорили, в частности, о справедливой налоговой системе для украинцев –¦прозрачной, простой и удерживающей баланс между стимулированием бизнеса и экономического роста и социальной справедливости", – отметил президент Украины.

Сообщается, что Зеленский во время встреч с Корманом предложил ОЭСР присоединиться и к работе по направлению активов России на компенсацию ущерба, нанесенного русской агрессией.

Контекст:

ОЭСР была основана в 1961 году. Сейчас в нее входит 38 стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Турция и другие. Последнее расширение ОЭСР состоялось в 2021 году – в нее вступила Коста-Рика.

На сайте организации сказано, что на страны ОЭСР и ее ключевых партнеров приходится около 80% мировой торговли и инвестиций.

В июле 2022 года Украина передала заявку на вступление в ОЭСР. 5 октября организация признала перспективу членства Украины. Также в Кабмине сообщили, что работают над открытием офиса ОЭСР в Украине.

Украина делает все возможное, чтобы уже в 2023 году стать ассоциированным членом ОЭСР, заявил 2 января глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер. Кабмин Украины 27 января одобрил законопроект, который позволит создать офис ОЭСР в Украине.

Теги: Россия, Украина, инвестиции, экономика, оккупация, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, сотрудничество, репарации, компенсация, российские оккупанты, восстановление
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