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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Садовый назвал мародерами львовян, которые подняли цены на квартиры для переселенцев

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Во Львове на сегодня остается 150 тыс. приезжих Садовый
Во Львове на сегодня остается 150 тыс. приезжих – Садовый
Фото: Андрій Садовий / Facebook

Сегодня во Львове живет около 150 тыс. переселенцев из других регионов Украины. Об этом городской голова Андрей Садовый сообщил в интервью РБК, опубликованном 14 февраля.

По его словам, две трети из них получили статус временно перемещенных лиц, остальные живут без регистрации. При этом многие уже собираются возвращаться домой.

"Украинцы – это уникальные люди. Даже говоря о переселенцах, у нас их проживает 150 тыс. во Львове, 107 тыс. официально, а 43 тыс. без регистрации. Когда произошла деоккупация Херсонского региона, многие решили возвращаться обратно в Херсон. Мы спрашиваем: а есть вода, есть свет? Говорят – нет, нету, но мы едем домой, потому что это все нужно восстанавливать", – рассказал мэр.

При этом Садовый назвал мародерами земляков, резко поднявших цены на жилье в городе. Хотя в реальности таких случаев меньше, чем звучало в информационном пространстве, считает он.

"Что касается случаев, действий, которые мы назвали мародерством, по каждому кейсу мы начали такое внутреннее расследование и некоторые кейсы были, был проведен профилактический разговор с людьми, они извинились, а некоторые кейсы – это было накручивание ситуации",– отметил городской голова.

Контекст:

По данным министра развития общин и территорий Алексея Чернышова на 20 апреля, более 10 млн украинцев вынужденно покинули свои дома из-за вооруженной агрессии РФ. Из них 6,5 млн остались в Украине и поселились в более безопасных регионах

Люди, которые бесплатно предоставили жилье вынужденным переселенцам, получают по программе "Прихисток" компенсацию в размере 950 грн на человека. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о государственной программе строительства жилья для тех, кто лишился его в результате оккупации, а также для военных, правоохранителей, учителей и других сотрудников бюджетной сферы. 

Теги: Львов, аренда, беженцы, переселенцы, жилье, перемещенные лица, война России против Украины
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