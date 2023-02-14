Садовый назвал мародерами львовян, которые подняли цены на квартиры для переселенцев

По его словам, две трети из них получили статус временно перемещенных лиц, остальные живут без регистрации. При этом многие уже собираются возвращаться домой.
"Украинцы – это уникальные люди. Даже говоря о переселенцах, у нас их проживает 150 тыс. во Львове, 107 тыс. официально, а 43 тыс. без регистрации. Когда произошла деоккупация Херсонского региона, многие решили возвращаться обратно в Херсон. Мы спрашиваем: а есть вода, есть свет? Говорят – нет, нету, но мы едем домой, потому что это все нужно восстанавливать", – рассказал мэр.
При этом Садовый назвал мародерами земляков, резко поднявших цены на жилье в городе. Хотя в реальности таких случаев меньше, чем звучало в информационном пространстве, считает он.
"Что касается случаев, действий, которые мы назвали мародерством, по каждому кейсу мы начали такое внутреннее расследование и некоторые кейсы были, был проведен профилактический разговор с людьми, они извинились, а некоторые кейсы – это было накручивание ситуации",– отметил городской голова.
По данным министра развития общин и территорий Алексея Чернышова на 20 апреля, более 10 млн украинцев вынужденно покинули свои дома из-за вооруженной агрессии РФ. Из них 6,5 млн остались в Украине и поселились в более безопасных регионах
Люди, которые бесплатно предоставили жилье вынужденным переселенцам, получают по программе "Прихисток" компенсацию в размере 950 грн на человека.
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о государственной программе строительства жилья для тех, кто лишился его в результате оккупации, а также для военных, правоохранителей, учителей и других сотрудников бюджетной сферы.