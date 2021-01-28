СБУ объявила в розыск Абхаза, основателя и бывшего главаря группировки боевиков "ДНР" "Пятнашка"

Служба безопасности Украины объявила в розыск основателя террористической группировки "Пятнашка". Об этом сообщается на странице управления СБУ в Донецкой и Луганской областях в Facebook.
Контрразведчики и следователи СБУ установили, что гражданин России по прозвищу Абхаз в 2014 году основал и долгое время возглавлял незаконное вооруженное формирование "Интернациональная бригада "Пятнашка" террористической "ДНР".
Он принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинской армии на оккупированной территории Донецкой области, а также в издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих и запугивании мирного населения. Подозреваемый скрывается на территории, оккупированной боевиками "ДНР", а также в непризнанной республике Абхазия.
Абхазу заочно сообщили о подозрении по статьям "создание террористической группы", "незаконное лишение свободы или похищение человека", "нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
По данным "Миротворца", настоящее имя Абхаза – Ахрик Авидзба. Он появился на Донбассе летом 2014 года и до 2016 года командовал "Пятнашкой", удостоившись звания "героя ДНР". Принимал участие в боестолкновениях в Шахтерске и штурме донецкого аэропорта.
Женат на жительнице Донецка Юлии Овчаренко, имеет с ней троих сыновей.
В 2020 году Авидзба и его банда участвовали в "перевороте" в Абхазии, сообщало "Эхо Кавказа".
Был назначен "помощником президента Абхазии по международным отношениям", но в ноябре "уволился".
Волонтер Роман Доник со ссылкой на свои источники заявлял, что террорист Арсений Павлов (Моторола) был убит в 2016 году по указанию Авидзбы.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).