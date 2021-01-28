СБУ объявила в розыск Абхаза, основателя и бывшего главаря группировки боевиков "ДНР" "Пятнашка"

Подозреваемый, гражданин РФ по прозвищу Абхаз, скрывается в ОРДО и непризнанной республике Абхазия.

Фото: Пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Краматорськ / Facebook

Настоящее имя Абхаза – Ахрик Авидзба Фото: Пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Краматорськ / Facebook

Служба безопасности Украины объявила в розыск основателя террористической группировки "Пятнашка". Об этом сообщается на странице управления СБУ в Донецкой и Луганской областях в Facebook.

Контрразведчики и следователи СБУ установили, что гражданин России по прозвищу Абхаз в 2014 году основал и долгое время возглавлял незаконное вооруженное формирование "Интернациональная бригада "Пятнашка" террористической "ДНР".

Он принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинской армии на оккупированной территории Донецкой области, а также в издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих и запугивании мирного населения. Подозреваемый скрывается на территории, оккупированной боевиками "ДНР", а также в непризнанной республике Абхазия.

Абхазу заочно сообщили о подозрении по статьям "создание террористической группы", "незаконное лишение свободы или похищение человека", "нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

По данным "Миротворца", настоящее имя Абхаза – Ахрик Авидзба. Он появился на Донбассе летом 2014 года и до 2016 года командовал "Пятнашкой", удостоившись звания "героя ДНР". Принимал участие в боестолкновениях в Шахтерске и штурме донецкого аэропорта.

Фото: wanted.mvs.gov.ua

Женат на жительнице Донецка Юлии Овчаренко, имеет с ней троих сыновей.

Фото: milnavigator.com.ua

В 2020 году Авидзба и его банда участвовали в "перевороте" в Абхазии, сообщало "Эхо Кавказа".

Был назначен "помощником президента Абхазии по международным отношениям", но в ноябре "уволился".

Волонтер Роман Доник со ссылкой на свои источники заявлял, что террорист Арсений Павлов (Моторола) был убит в 2016 году по указанию Авидзбы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).