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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила капитану российского судна о подозрении в том, что он перебросил в Украину военную технику РФ из Сирии

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Гражданский сухогруз Sparta IV нелегально переправил в Новороссийск, а затем в Крым партию боевой техники из Сирии
Гражданский сухогруз Sparta IV нелегально переправил в Новороссийск, а затем в Крым партию боевой техники из Сирии
Фото: marinetraffic.com

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении капитану российского грузового судна Sparta IV Алексею Терещенко, причастному к ведению агрессивной войны против Украины, заявили 30 июня в пресс-центре СБУ.

"Он помогал перебрасывать боевую технику российских войск из Сирии на временно оккупированные территории нашего государства. Для скрытой транспортировки "груза" враг использовал гражданские суда, принадлежащие торговому флоту РФ", – говорится в сообщении.

Спецслужба установила, что с 25 февраля по 7 марта 2023 года сухогруз под руководством Терещенко нелегально переправил в Новороссийск партию боевой техники с военной базы РФ в сирийском порту Тартус. Речь идет о двух российских комплексах "Панцирь-С1", 11 автомобилях "Урал-4320" с прицепами, 200 неуправляемых реактивных снарядах для систем залпового огня.

"Затем вражеская техника была доставлена во временно захваченный Крым для использования оккупационными группировками РФ на южном фронте", – отмечается в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Терещенко о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Поскольку фигурант находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности, добавили в СБУ.

Контекст:

В октябре 2022 года The New York Times сообщила, что Россия выводит свои силы из Сирии из-за ограничений снабжения в ходе войны в Украине, в том числе – демонтирует системы ПВО С-300.

По данным СМИ, Россия также отправляла в Украину сирийских боевиков

В декабре The Тimes of Israel писало со ссылкой на источники, что Россия обратилась к Израилю с просьбой не препятствовать переброске военной техники из Сирии в Украину.

Теги: СБУ, Крым, оружие, Сирия, корабль, Новороссийск, Служба безопасности Украины, Панцирь-С
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