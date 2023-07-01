СБУ сообщила капитану российского судна о подозрении в том, что он перебросил в Украину военную технику РФ из Сирии

Гражданский сухогруз Sparta IV нелегально переправил в Новороссийск, а затем в Крым партию боевой техники из Сирии Фото: marinetraffic.com

"Он помогал перебрасывать боевую технику российских войск из Сирии на временно оккупированные территории нашего государства. Для скрытой транспортировки "груза" враг использовал гражданские суда, принадлежащие торговому флоту РФ", – говорится в сообщении.

Спецслужба установила, что с 25 февраля по 7 марта 2023 года сухогруз под руководством Терещенко нелегально переправил в Новороссийск партию боевой техники с военной базы РФ в сирийском порту Тартус. Речь идет о двух российских комплексах "Панцирь-С1", 11 автомобилях "Урал-4320" с прицепами, 200 неуправляемых реактивных снарядах для систем залпового огня.

"Затем вражеская техника была доставлена во временно захваченный Крым для использования оккупационными группировками РФ на южном фронте", – отмечается в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Терещенко о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Поскольку фигурант находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности, добавили в СБУ.