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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия отправила более 500 опытных сирийских боевиков в Украину – СМИ

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Источники говорят, что наемники были набраны в основном из просирийских правительственных подразделений
Источники говорят, что наемники были набраны в основном из просирийских правительственных подразделений
Фото: EPA

Россия за последние несколько месяцев отправила в Украину более 500 сирийских боевиков для выполнения небоевых задач, в частности для охраны объектов в Луганске и Донецке. Об этом 9 ноября со ссылкой на собственные источники в региональной разведке написало британское издание Middle East Eye, специализирующееся на событиях на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Источники говорят, что опытные бойцы были набраны в основном из просирийских правительственных подразделений, которые поддерживались, обучались и управлялись Россией в борьбе с оппозиционными силами и группировкой "Исламское государство". К ним относятся 25-я дивизия сил специального назначения, известная как "Силы тигра", "Пятый корпус" и "Лива аль-Кудс", состоящие преимущественно из палестинских сирийцев.

Представитель сирийского правительства на условиях анонимности сообщил изданию, что Россия вербовала сирийцев, в том числе бывших повстанцев, через свой спецназ и ЧВК "Вагнер" и перебрасывала их в Украину.

Также он рассказал, что около 1000 сирийских боевиков были отправлены в Россию для обучения, но только половина из них отправилась в Украину.

По словам чиновника, основной задачей сирийских боевиков является обеспечение безопасности и защиты районов, находящихся в ведении ЧВК "Вагнер" и других группировок в Луганске и Донецке, но они могут быть вызваны на фронт для боевых действий, если возникнет чрезвычайная ситуация или острая необходимость.

Люди, знакомые с дислокацией сирийских наемников, говорят, что боевиков не отправили на передовую из-за ряда технических проблем, таких как проблемы, которые могут возникнуть из-за координации и языкового барьера.

Источники сообщили журналистам, что сирийцы могут служить под началом российского военного подрядчика "Щит" и дочерней группы ЧВК "Вагнер" под названием "Оперативная группа "Русич", за которой закрепилась репутация неонацистской группировки.

Уже есть сообщения о потерях сирийцев на востоке Украины. Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании группа активистов, которая следит за сирийским конфликтом, ранее в этом месяце заявила, что с сентября погибли девять боевиков из "Лива аль-Кудс" и "Сил тигра". Обсерватория также утверждает, что 2000 сирийских боевиков участвуют в обороне оккупированной Россией территории в Херсоне и Донецке.

Однако официальный представитель сирийского правительства заявил, что число погибших сирийцев намного выше, чем сообщалось: на данный момент в результате украинских бомбардировок погибло не менее 50 человек.

Контекст:

6 марта The Wall Street Journal сообщила, что РФ вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для участия в войне в Украине. 7 марта эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он назвал "показательным" тот факт, что российская группировка в Украине, насчитывающая около 150 тыс. человек, не смогла существенно продвинуться по стране, особенно на севере, и президент РФ Владимир "Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков".

11 марта глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для поддержки российской армии.

13 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия намерена платить наемникам из Сирии и Ливии по $300–600. Наемников собирались доставить самолетами.

14 марта Генштаб ВСУ сообщил, что Россия наняла в Сирии группу наемников для продолжения масштабной агрессии против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецк, Украина, Луганск, Сирия, война, боевики, наемники, война России против Украины
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