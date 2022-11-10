Россия отправила более 500 опытных сирийских боевиков в Украину – СМИ

Источники говорят, что наемники были набраны в основном из просирийских правительственных подразделений Фото: EPA

Источники говорят, что опытные бойцы были набраны в основном из просирийских правительственных подразделений, которые поддерживались, обучались и управлялись Россией в борьбе с оппозиционными силами и группировкой "Исламское государство". К ним относятся 25-я дивизия сил специального назначения, известная как "Силы тигра", "Пятый корпус" и "Лива аль-Кудс", состоящие преимущественно из палестинских сирийцев.

Представитель сирийского правительства на условиях анонимности сообщил изданию, что Россия вербовала сирийцев, в том числе бывших повстанцев, через свой спецназ и ЧВК "Вагнер" и перебрасывала их в Украину.

Также он рассказал, что около 1000 сирийских боевиков были отправлены в Россию для обучения, но только половина из них отправилась в Украину.

По словам чиновника, основной задачей сирийских боевиков является обеспечение безопасности и защиты районов, находящихся в ведении ЧВК "Вагнер" и других группировок в Луганске и Донецке, но они могут быть вызваны на фронт для боевых действий, если возникнет чрезвычайная ситуация или острая необходимость.

Люди, знакомые с дислокацией сирийских наемников, говорят, что боевиков не отправили на передовую из-за ряда технических проблем, таких как проблемы, которые могут возникнуть из-за координации и языкового барьера.

Источники сообщили журналистам, что сирийцы могут служить под началом российского военного подрядчика "Щит" и дочерней группы ЧВК "Вагнер" под названием "Оперативная группа "Русич", за которой закрепилась репутация неонацистской группировки.

Уже есть сообщения о потерях сирийцев на востоке Украины. Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании группа активистов, которая следит за сирийским конфликтом, ранее в этом месяце заявила, что с сентября погибли девять боевиков из "Лива аль-Кудс" и "Сил тигра". Обсерватория также утверждает, что 2000 сирийских боевиков участвуют в обороне оккупированной Россией территории в Херсоне и Донецке.

Однако официальный представитель сирийского правительства заявил, что число погибших сирийцев намного выше, чем сообщалось: на данный момент в результате украинских бомбардировок погибло не менее 50 человек.