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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я должен ехать, мне нужны деньги. 90% из нас погибнет". BBC поговорила с сирийцем, согласившимся воевать в Украине на стороне РФ

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Об участии сирийских наемников в войне в Украине сообщается с начала марта
Об участии сирийских наемников в войне в Украине сообщается с начала марта
Фото: EPA

"Арабская служба BBC" поговорила с сирийцем, который подал заявку для участия в войне в Украине. Из его рассказа следует, что большинство добровольцев решили ехать в Украину "буквально ради куска хлеба". Перевод расследования журналистов публикует "Русская служба BBC".

Сирийский наемник, который представился как "Хассан" (настоящее имя не называется), рассказал, что вместе с женой и тремя детьми живет в городе, контролируемом сирийским правительством. Девять лет он прослужил в сирийской армии и сейчас готов снова вернуться на поле боя в качестве добровольца на стороне России, хотя убежден, что Россия в данном конфликте – агрессор.

Он рассказал, что Россия за небольшую плату привлекает к войне в Украине сирийцев, которые не могут себя прокормить. Сам он признает, что согласился поехать только из-за денег.

Журналисты обнаружили в арабоязычном сегменте Facebook множество групп, анонсирующих набор добровольцев. На одну из них, к примеру, подписаны более 20 тыс. человек.

На одной из страниц желающим обещают 1500 в месяц. Там сказано, что правительство России берет на себя все расходы за перелет, еду, обмундирование и прочие непредвиденные траты. В случае ранения российская сторона обещает компенсацию. А в конце войны каждый сражавшийся доброволец получит от России 50 тыс. в качестве благодарности за оказанную помощь.

"Лично я еду на смерть, но самое важное – обеспечить моего сына и жену. Будет, как в Ливии… Мы получим деньги, поедем и погибнем в чужой стране", – цитируют журналисты один из постов.

По словам "Хассана", он лично знает по меньшей мере 200 человек, собравшихся в Украину ради денег.

Журналисты отмечают, что Сирия импортирует почти весь свой запас пшеницы из Украины и России. В прошлом месяце правительство ввело нормы на розничную покупку определенных видов товаров, в том числе на муку, изделия из пшеницы и сахар, объяснив это конфликтом между странами-экспортерами. По словам "Хассана", из-за войны выросли цены на топливо, еду, питье.

Семья "Хассана" не хочет, чтобы он уезжал, но, по его словам, у него нет выбора: "Я должен ехать, мне нужны деньги. Скорее всего, 90% из нас погибнет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 марта The Wall Street Journal сообщила, что РФ вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для участия в войне в Украине. 7 марта эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он назвал "показательным" тот факт, что российская группировка в Украине, насчитывающая около 150 тыс. человек, не смогла существенно продвинуться по стране, особенно на севере, и президент РФ Владимир "Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков".

О том, что россияне вербуют сирийских военнослужащих для участия в войне против Украины, 7 марта сообщал основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон со ссылкой на показания российских пленных.

11 марта глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для поддержки российской армии.

13 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия намерена платить наемникам из Сирии и Ливии по $300–600. Наемников собирались доставить самолетами.

14 марта Генштаб ВСУ сообщил, что Россия наняла в Сирии группу наемников для продолжения масштабной агрессии против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Сирия, война, наемники, российская агрессия, война России против Украины
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