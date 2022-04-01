"Я должен ехать, мне нужны деньги. 90% из нас погибнет". BBC поговорила с сирийцем, согласившимся воевать в Украине на стороне РФ

Об участии сирийских наемников в войне в Украине сообщается с начала марта Фото: EPA

Сирийский наемник, который представился как "Хассан" (настоящее имя не называется), рассказал, что вместе с женой и тремя детьми живет в городе, контролируемом сирийским правительством. Девять лет он прослужил в сирийской армии и сейчас готов снова вернуться на поле боя в качестве добровольца на стороне России, хотя убежден, что Россия в данном конфликте – агрессор.

Он рассказал, что Россия за небольшую плату привлекает к войне в Украине сирийцев, которые не могут себя прокормить. Сам он признает, что согласился поехать только из-за денег.

Журналисты обнаружили в арабоязычном сегменте Facebook множество групп, анонсирующих набор добровольцев. На одну из них, к примеру, подписаны более 20 тыс. человек.

На одной из страниц желающим обещают €1500 в месяц. Там сказано, что правительство России берет на себя все расходы за перелет, еду, обмундирование и прочие непредвиденные траты. В случае ранения российская сторона обещает компенсацию. А в конце войны каждый сражавшийся доброволец получит от России €50 тыс. в качестве благодарности за оказанную помощь.

"Лично я еду на смерть, но самое важное – обеспечить моего сына и жену. Будет, как в Ливии… Мы получим деньги, поедем и погибнем в чужой стране", – цитируют журналисты один из постов.

По словам "Хассана", он лично знает по меньшей мере 200 человек, собравшихся в Украину ради денег.

Журналисты отмечают, что Сирия импортирует почти весь свой запас пшеницы из Украины и России. В прошлом месяце правительство ввело нормы на розничную покупку определенных видов товаров, в том числе на муку, изделия из пшеницы и сахар, объяснив это конфликтом между странами-экспортерами. По словам "Хассана", из-за войны выросли цены на топливо, еду, питье.

Семья "Хассана" не хочет, чтобы он уезжал, но, по его словам, у него нет выбора: "Я должен ехать, мне нужны деньги. Скорее всего, 90% из нас погибнет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)