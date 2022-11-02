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Дочери экс-министра обороны Украины сообщили о подозрении в поставках оборудования для оборонно-промышленного комплекса РФ

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Лебедеву подозревают в поставке оборудования для оборонно-промышленного комплекса РФ
Лебедеву подозревают в поставке оборудования для оборонно-промышленного комплекса РФ
Фото: aurumgroup.ua

Правоохранители сообщили о подозрении дочери экс-министра обороны Украины, написала в Facebook полиция Киева. Правоохранители не назвали ее имени, но, судя по деталям дела и опубликованному фото, речь идет о дочери Павла Лебедева Алене.

Лебедева, являясь бенефициарным владельцем нескольких украинских предприятий, поставляла товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса России, заявили в полиции.

Досудебным расследованием установлено, что 39-летняя киевлянка осуществляла поставки насосов, железнодорожных вагонов и комплектующих к ним на территорию Российской Федерации. Кроме того, установлена неуплата предприятиями украинки средств в госбюджет Украины на сумму более 6 млн грн.

Всего правоохранители провели 16 обысков на предприятиях, в ходе которых была обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация с оригиналами договоров поставки изготовленной продукции российским компаниям. Судом наложен арест на 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе шесть целостных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования этой финансово-промышленной группы предприятий.

Лебедевой сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 в. 110-2 Уголовного кодекса Украины (организация финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. 

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid03WBZwak66EM5BrjtbTm6cDcGWo7Fn9jaWarCREG6ybArPg6JjDqFHM7z7kApFm7Jl

Контекст:

Лебедев занимал пост министра обороны Украины с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года, но покинул страну еще до своей официальной отставки. В мае 2014 года против него в ГПУ открыли уголовное дело по подозрению в снижении обороноспособности страны. В 2020 году он был заочно арестован, также против него открыли производство по подозрению в госизмене

По данным российской "Новой газеты" на 2018 год, принадлежащая экс-министру группа компаний "Парангон" строила апартаменты и жилые дома в Севастополе и Евпатории.

По информации "24 канала", в 2020 году Лебедев жил в оккупированном Россией Крыму, а подконтрольный ему Криворожский дизельный завод, теперь принадлежащий его дочери Алене Лебедевой, продолжал работу, несмотря на судебные запреты. Отмечалось, что активы семьи Лебедевых объединились в Aurum Group.

В самой Aurum Group после публикации этой информации заявляли, что данные о причастности Лебедева к их деятельности – "100-процентная выдумка". В компании утверждали, что Криворожский дизельный завод начал выпуск железнодорожных грузовых вагонов в конце 2017 года, его бенефициарным владельцем является Лебедева, она самостоятельно управляет компаниями, в которых является прямым или опосредованным участником.

Кроме того, в Aurum Group подчеркнули, что "ни одно из предприятий группы никогда не производило и не производит оружие и, соответственно, не осуществляло поставки такой продукции в РФ".

В июне прокуратура арестовала имущество семьи Лебедева на сумму более 600 млн грн.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, полиция, Павел Лебедев, подозрение
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