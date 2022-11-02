Дочери экс-министра обороны Украины сообщили о подозрении в поставках оборудования для оборонно-промышленного комплекса РФ

Лебедева, являясь бенефициарным владельцем нескольких украинских предприятий, поставляла товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса России, заявили в полиции.
Досудебным расследованием установлено, что 39-летняя киевлянка осуществляла поставки насосов, железнодорожных вагонов и комплектующих к ним на территорию Российской Федерации. Кроме того, установлена неуплата предприятиями украинки средств в госбюджет Украины на сумму более 6 млн грн.
Всего правоохранители провели 16 обысков на предприятиях, в ходе которых была обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация с оригиналами договоров поставки изготовленной продукции российским компаниям. Судом наложен арест на 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе шесть целостных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования этой финансово-промышленной группы предприятий.
Лебедевой сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 в. 110-2 Уголовного кодекса Украины (организация финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Лебедев занимал пост министра обороны Украины с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года, но покинул страну еще до своей официальной отставки. В мае 2014 года против него в ГПУ открыли уголовное дело по подозрению в снижении обороноспособности страны. В 2020 году он был заочно арестован, также против него открыли производство по подозрению в госизмене.
По данным российской "Новой газеты" на 2018 год, принадлежащая экс-министру группа компаний "Парангон" строила апартаменты и жилые дома в Севастополе и Евпатории.
По информации "24 канала", в 2020 году Лебедев жил в оккупированном Россией Крыму, а подконтрольный ему Криворожский дизельный завод, теперь принадлежащий его дочери Алене Лебедевой, продолжал работу, несмотря на судебные запреты. Отмечалось, что активы семьи Лебедевых объединились в Aurum Group.
В самой Aurum Group после публикации этой информации заявляли, что данные о причастности Лебедева к их деятельности – "100-процентная выдумка". В компании утверждали, что Криворожский дизельный завод начал выпуск железнодорожных грузовых вагонов в конце 2017 года, его бенефициарным владельцем является Лебедева, она самостоятельно управляет компаниями, в которых является прямым или опосредованным участником.
Кроме того, в Aurum Group подчеркнули, что "ни одно из предприятий группы никогда не производило и не производит оружие и, соответственно, не осуществляло поставки такой продукции в РФ".
В июне прокуратура арестовала имущество семьи Лебедева на сумму более 600 млн грн.