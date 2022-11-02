Дочери экс-министра обороны Украины сообщили о подозрении в поставках оборудования для оборонно-промышленного комплекса РФ

Лебедева, являясь бенефициарным владельцем нескольких украинских предприятий, поставляла товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса России, заявили в полиции.

Досудебным расследованием установлено, что 39-летняя киевлянка осуществляла поставки насосов, железнодорожных вагонов и комплектующих к ним на территорию Российской Федерации. Кроме того, установлена неуплата предприятиями украинки средств в госбюджет Украины на сумму более 6 млн грн.

Всего правоохранители провели 16 обысков на предприятиях, в ходе которых была обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация с оригиналами договоров поставки изготовленной продукции российским компаниям. Судом наложен арест на 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе шесть целостных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования этой финансово-промышленной группы предприятий.

Лебедевой сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 в. 110-2 Уголовного кодекса Украины (организация финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.