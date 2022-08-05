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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении экс-замглавы ГУР Минобороны Украины. При задержании он отстреливался

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Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения РФ
Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения РФ
Фото: depositphotos.com

Следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом 5 августа в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

"Генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия. По данным следствия, он передавал российским спецслужбам секретную и полностью секретную информацию об актуальной военно-политической ситуации в нашем государстве. Помимо этого, переправлял оккупантам закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ и другими подразделениями украинских сил обороны для отражения вооруженной агрессии", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения в РФ. Во время обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности, прибывших для проведения процессуальных действий. Бывший высокопоставленный чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова.

Как уточнили в СБУ, задержанный был заместителем главы ГУР Минобороны с 2008-го по 2010 год. Потом работал на разных должностях в этом ведомстве, а также в рядах руководства Государственного космического агентства Украины.

"В поле зрения российских спецслужб попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые были сформированы в ходе обучения во времена СССР в московском высшем общевойсковом командном училище и академии имени Фрунзе. По заданию оккупантов он собирал секретную информацию, которая циркулирует в Минобороны, в том числе в Главном управлении разведки, а также в Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного", – сообщили в спецслужбе.

По информации СБУ, российскую сторону интересовали разведданные о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины.

"Много лет враг работал над тем, чтобы насытить своими агентами разные органы власти и силовые структуры Украины. Поэтому наша задача – выявлять таких изменников и разрушать эти агентурные сети. И последние резонансные задержания свидетельствуют о том, что СБУ способна эффективно противодействовать спецслужбам России. Это направление работы будет только усиливаться, ведь от его результатов во многом зависит победа Украины", – подчеркнул исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/476596080463173/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, СБУ, Украина, разведка, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, подозрение, ГУР Минобороны Украины, Василий Малюк, измена
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