СБУ задержала бывшего начальника разведки, который готовил для оккупантов списки "целей" среди украинских чиновников

Бывший полицейский завербован оккупантами в июне 2022 года Фото: ssu.gov.ua

Он подозревается в передаче врагу закрытой информации о результатах расследования резонансных дел, а также личных данных о руководстве спецслужб и министерства внутренних дел.

Установлено, что фигурант переехал в Одессу после увольнения из милиции в 2014 году. В поле зрения российских спецслужб попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые высказывал среди бывших коллег-правоохранителей. Завербован оккупантами в июне 2022 года.

Собранные сведения он передавал своему "связному" – кадровому сотруднику МВД России Сергею Еремину, деятельность которого координирует ФСБ, говорится в сообщении.

Полученную информацию оккупанты используют для определения "потенциальных целей" среди украинских силовиков, проведения диверсий и специальных информационных операций по их дискредитации и попыткам вербовки.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.