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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала бывшего начальника разведки, который готовил для оккупантов списки "целей" среди украинских чиновников

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Бывший полицейский завербован оккупантами в июне 2022 года
Бывший полицейский завербован оккупантами в июне 2022 года
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала в Одессе агента российских спецслужб – бывшего руководителя уголовной разведки управления по борьбе с оргпреступностью МВД Украины. Об этом сообщает сайт ведомства.

Он подозревается в передаче врагу закрытой информации о результатах расследования резонансных дел, а также личных данных о руководстве спецслужб и министерства внутренних дел.

Установлено, что фигурант переехал в Одессу после увольнения из милиции в 2014 году. В поле зрения российских спецслужб попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые высказывал среди бывших коллег-правоохранителей. Завербован оккупантами в июне 2022 года. 

Собранные сведения он передавал своему "связному" – кадровому сотруднику МВД России Сергею Еремину, деятельность которого координирует ФСБ, говорится в сообщении.

Полученную информацию оккупанты используют для определения "потенциальных целей" среди украинских силовиков, проведения диверсий и специальных информационных операций по их дискредитации и попыткам вербовки.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: МВД, СБУ, Одесса, разведка, война России против Украины, задержание
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