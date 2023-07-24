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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки уничтожили почти две роты россиян и три склада с боеприпасами на таврийском направлении – Тарнавский

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Среди уничтоженной силами обороны техники был один танк россиян
Среди уничтоженной силами обороны техники был один танк россиян
Фото: EPA

Украинские силы обороны на таврийском направлении уничтожили почти две роты врага и три склада боеприпасов. Об этом 24 июля сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", – отметил он.

По словам Тарнавского, было уничтожено 20 единиц военной техники россиян, в том числе:

  • танк;
  • пять боевых бронированных машин;
  • четыре гаубицы 2А65 "Мста-Б";
  • две пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
  • БПЛА Supercam;
  • БПЛА "Орлан-30";
  • автомобильная техника.

Также было уничтожено три склада боеприпасов армии страны-агрессора.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщали 24 июля в Минобороны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Таврия, автомобили, война, военные, раненые, боеприпасы, страна-агрессор, война России против Украины, россияне, убитые, Александр Тарнавский, силы обороны Украины
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