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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для успеха контрнаступления Запад должен исправить ошибки в подготовке и оснащении ВСУ – Observer

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Одной из главных проблем западной помощи издание называет невозможность тренировок в Украине и медленные поставки оружия
Одной из главных проблем западной помощи издание называет невозможность тренировок в Украине и медленные поставки оружия
Фото: ЕРА

Для успеха украинского контрнаступления Западу нужно пересмотреть "бюрократический" подход к военной помощи Киеву в борьбе с российской агрессией. Об этом 23 июля пишет британская Observer (принадлежит Тhe Guardian).

Издание считает, что Вооруженным силам Украины приходится прорывать очень тщательно укрепленные линии обороны оккупантов, которые поддерживаются сплошным артиллерийский огнем, авиацией и ПВО врага.

"Хотя украинские войска, как правило, одерживают победу, когда вступают в ближний бой с россиянами, добиться этого не без принципиальных потерь не всегда возможно", – говорится в статье.

У сил обороны уже есть предоставленные США дальнобойные, более точные и более многочисленные тяжелые гаубицы, которые ограничивает контрбатарейный огонь РФ. Союзникам нужно проанализировать, в чем еще они правы, а в чем ошиблись, помогая Украине в последние месяцы, и исправить эти ошибки, считает автор статьи.

По его мнению, из видов вооружений, запрошенных Украиной еще в прошлом году, партнеры обеспечили достаточный уровень артиллерии и автомобильной техники. Инженерные средства и тактическая противовоздушная оборона были предоставлены в меньшем объеме. Решение о предоставлении западных танков было принято с задержкой, обучение экипажей для них также затягивается.

"Многомесячные задержки дали российским войскам время на создание своей обороны, что значительно усложнило задачу украинцам. В результате украинские войска получили около двух месяцев на освоение множества западных систем, находящихся в разном состоянии ремонта, а также на прием новых военнослужащих и их подготовку к выполнению одних из самых сложных тактических задач, которые только могут быть поставлены перед войсками", – пишет Observer.

Еще одной важной проблемой в помощи союзников Украине газета называет плохую организацию обучения: из-за опасности атак оно проходит на европейских полигонах и в Великобритании. Но там ВСУ не могут отрабатывать необходимые в бою навыки, в том числе летать на своих беспилотниках из-за нормативных ограничений, а также использовать собственное программное обеспечение для управления огнем, поскольку оно не сертифицировано НАТО.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

После вторжения России страны Запада увеличили военную помощь Украине. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

С начала войны международные партнеры выделили для Украины около €170 млрд, говорилось в исследовании Кильского института мировой экономики, опубликованном в конце июня. После этого ряд стран заявлял о новых пакетах помощи Украине. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств и международных финансовых организаций.

Теги: танки, военная техника, ПВО, военная помощь, артиллерия, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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