Для успеха контрнаступления Запад должен исправить ошибки в подготовке и оснащении ВСУ – Observer

Издание считает, что Вооруженным силам Украины приходится прорывать очень тщательно укрепленные линии обороны оккупантов, которые поддерживаются сплошным артиллерийский огнем, авиацией и ПВО врага.
"Хотя украинские войска, как правило, одерживают победу, когда вступают в ближний бой с россиянами, добиться этого не без принципиальных потерь не всегда возможно", – говорится в статье.
У сил обороны уже есть предоставленные США дальнобойные, более точные и более многочисленные тяжелые гаубицы, которые ограничивает контрбатарейный огонь РФ. Союзникам нужно проанализировать, в чем еще они правы, а в чем ошиблись, помогая Украине в последние месяцы, и исправить эти ошибки, считает автор статьи.
По его мнению, из видов вооружений, запрошенных Украиной еще в прошлом году, партнеры обеспечили достаточный уровень артиллерии и автомобильной техники. Инженерные средства и тактическая противовоздушная оборона были предоставлены в меньшем объеме. Решение о предоставлении западных танков было принято с задержкой, обучение экипажей для них также затягивается.
"Многомесячные задержки дали российским войскам время на создание своей обороны, что значительно усложнило задачу украинцам. В результате украинские войска получили около двух месяцев на освоение множества западных систем, находящихся в разном состоянии ремонта, а также на прием новых военнослужащих и их подготовку к выполнению одних из самых сложных тактических задач, которые только могут быть поставлены перед войсками", – пишет Observer.
Еще одной важной проблемой в помощи союзников Украине газета называет плохую организацию обучения: из-за опасности атак оно проходит на европейских полигонах и в Великобритании. Но там ВСУ не могут отрабатывать необходимые в бою навыки, в том числе летать на своих беспилотниках из-за нормативных ограничений, а также использовать собственное программное обеспечение для управления огнем, поскольку оно не сертифицировано НАТО.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
После вторжения России страны Запада увеличили военную помощь Украине. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.
С начала войны международные партнеры выделили для Украины около €170 млрд, говорилось в исследовании Кильского института мировой экономики, опубликованном в конце июня. После этого ряд стран заявлял о новых пакетах помощи Украине. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств и международных финансовых организаций.