Для успеха контрнаступления Запад должен исправить ошибки в подготовке и оснащении ВСУ – Observer

Издание считает, что Вооруженным силам Украины приходится прорывать очень тщательно укрепленные линии обороны оккупантов, которые поддерживаются сплошным артиллерийский огнем, авиацией и ПВО врага.

"Хотя украинские войска, как правило, одерживают победу, когда вступают в ближний бой с россиянами, добиться этого не без принципиальных потерь не всегда возможно", – говорится в статье.

У сил обороны уже есть предоставленные США дальнобойные, более точные и более многочисленные тяжелые гаубицы, которые ограничивает контрбатарейный огонь РФ. Союзникам нужно проанализировать, в чем еще они правы, а в чем ошиблись, помогая Украине в последние месяцы, и исправить эти ошибки, считает автор статьи.

По его мнению, из видов вооружений, запрошенных Украиной еще в прошлом году, партнеры обеспечили достаточный уровень артиллерии и автомобильной техники. Инженерные средства и тактическая противовоздушная оборона были предоставлены в меньшем объеме. Решение о предоставлении западных танков было принято с задержкой, обучение экипажей для них также затягивается.

"Многомесячные задержки дали российским войскам время на создание своей обороны, что значительно усложнило задачу украинцам. В результате украинские войска получили около двух месяцев на освоение множества западных систем, находящихся в разном состоянии ремонта, а также на прием новых военнослужащих и их подготовку к выполнению одних из самых сложных тактических задач, которые только могут быть поставлены перед войсками", – пишет Observer.

Еще одной важной проблемой в помощи союзников Украине газета называет плохую организацию обучения: из-за опасности атак оно проходит на европейских полигонах и в Великобритании. Но там ВСУ не могут отрабатывать необходимые в бою навыки, в том числе летать на своих беспилотниках из-за нормативных ограничений, а также использовать собственное программное обеспечение для управления огнем, поскольку оно не сертифицировано НАТО.