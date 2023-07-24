Наев заявил об усилении ПВО на севере Украины в рамках предоставленной союзниками помощи

Командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на границе задействовано несколько новых огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами с коллиматорными и тепловизионными прицельными комплексами. Они предназначены для уничтожения воздушных целей как днем, так и ночью.

"Группы также оборудованы прожекторными установками. Находясь на одной из огневых позиций, лично наблюдал работу экипажей этих мобильных огневых групп во время нападения вражеских беспилотников", – написал Наев.

Он отметил, что ПВО сил обороны "в определенной степени" зависит от международной военно-технической поддержки.

"Поэтому мы повышаем уровень защищенности объектов критической инфраструктуры в пределах тех ресурсов, которые получаем. Но чтобы украинское небо было более защищенным, необходима дополнительная помощь от западных партнеров", – добавил он.