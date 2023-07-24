Наев заявил об усилении ПВО на севере Украины в рамках предоставленной союзниками помощи

Командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на границе задействовано несколько новых огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами с коллиматорными и тепловизионными прицельными комплексами. Они предназначены для уничтожения воздушных целей как днем, так и ночью.
"Группы также оборудованы прожекторными установками. Находясь на одной из огневых позиций, лично наблюдал работу экипажей этих мобильных огневых групп во время нападения вражеских беспилотников", – написал Наев.
Он отметил, что ПВО сил обороны "в определенной степени" зависит от международной военно-технической поддержки.
"Поэтому мы повышаем уровень защищенности объектов критической инфраструктуры в пределах тех ресурсов, которые получаем. Но чтобы украинское небо было более защищенным, необходима дополнительная помощь от западных партнеров", – добавил он.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую и Черниговскую области, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают эти регионы с российской территории. В мае 2023-го оккупанты увеличили обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны Украины.
В июне 2023 года Наев призвал жителей приграничных территорий Сумской области эвакуироваться. По его сообщению, границу Украины на севере укрепляют минными полями и противотанковыми рвами. По его словам, государственная граница в этом районе практически полностью непроходима для оккупантов.
После заявлений минобороны Беларуси о прибытии в страну частей признанной преступной организацией российской ЧВК "Вагнер" в Госпогранслужбе Украины заявляли, что наемники сейчас не представляют угрозы для Украины.