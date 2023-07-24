Массовое мародерство кадыровцев из "Ахмата" вызвало волну недовольства среди жителей оккупированных территорий – Генштаб ВСУ

Кадыровцы из "Ахмата" занимаются мародерством и выселяют людей из их домов на оккупированных территориях в Донецкой области, сообщили в Генштабе Фото: grozny.tv

По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики продолжают заниматься мародерством.

"В частности, в населенном пункте Мироновский Донецкой области с 10 июля установлено прибытие оккупантов из подразделения Росгвардии "Ахмат", которые принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье", – говорится в сводке.

В ВСУ добавили, что кадыровцы массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских в этом регионе.

В то же время, как выяснили в Генштабе, российские оккупанты продолжают использование гражданской инфраструктуры временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

"В населенном пункте Раденск Херсонской области российские военнослужащие обустроили территорию местного детского сада под полевой госпиталь. Там на лечении находятся десятки раненых оккупантов", – сказано в сообщении.