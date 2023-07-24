Массовое мародерство кадыровцев из "Ахмата" вызвало волну недовольства среди жителей оккупированных территорий – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики продолжают заниматься мародерством.
"В частности, в населенном пункте Мироновский Донецкой области с 10 июля установлено прибытие оккупантов из подразделения Росгвардии "Ахмат", которые принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье", – говорится в сводке.
В ВСУ добавили, что кадыровцы массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских в этом регионе.
В то же время, как выяснили в Генштабе, российские оккупанты продолжают использование гражданской инфраструктуры временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.
"В населенном пункте Раденск Херсонской области российские военнослужащие обустроили территорию местного детского сада под полевой госпиталь. Там на лечении находятся десятки раненых оккупантов", – сказано в сообщении.
Специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" – подразделение в составе войск национальной гвардии РФ, дислоцируется в Чеченской Республике. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину летом 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике сформируют четыре новых батальона из военнослужащих-чеченцев в составе минобороны РФ. Первый батальон, "Запад-Ахмат", был укомплектован в конце июня, писало пропагандистское агентство ТАСС.
"Слідство.Інфо" весной 2022 года выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.
Украинские военные не раз сообщали об уничтожении баз батальона "Ахмат" на оккупированных территориях Украины.
Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 июня 2023 года проинформировал, что в юго-западной части временно оккупированного Донецка силы обороны огнем с воздуха уничтожили лагерь боевиков "Ахмата", погибло более 50 кадыровцев.
Сформированные в Чечне подразделения российских оккупантов "Ахмат" и "Восток" после паузы вновь замечены на некоторых участках фронта, заявил 14 июля спикер объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Валерий Шершень.