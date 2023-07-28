ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки поразили восемь районов скопления оккупантов, произошло более 30 боевых столкновений с противником – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили один пункт управления оккупантов
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили один пункт управления оккупантов
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

За минувшие сутки произошло более 30 боевых столкновений между украинскими военными и российскими оккупантами. Об этом 28 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия.

На бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаки противника в районах западнее и южнее Клещиевки Донецкой области.

На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские военные успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки.

На шахтерском направлении под плотным огнем российской авиации и артиллерии силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один удар – по зенитно-ракетным комплексам и еще один – по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава, пять артиллерийских средств на огневых позициях, склад горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02EDjjneJkozKkHsg4xJSvBkvYZZf7vrgwuhrb8DV4qCjaz32v4VsUrZhJuvSr3gSsl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление, силы обороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Размешайте это в воде – и соберете полные ведра томатов. Эксперт рассказал, как без химии удобрять помидоры в жаркие летние дни
Размешайте это в воде – и соберете полные ведра томатов. Эксперт рассказал, как без химии удобрять помидоры в жаркие летние дни
Галина ГРИШИНА
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек на собственных фото объяснила, почему не стоит носить очки на голове
56-летняя Хайек на собственных фото объяснила, почему не стоит носить очки на голове
Галина ГРИШИНА
"Урожай увеличится в два раза". Сделайте это с малиной в своем саду
"Урожай увеличится в два раза". Сделайте это с малиной в своем саду
Бойфренд Харлан – саблист Самеле – отреагировал на решение Международной федерации о ее дисквалификации после отказа жать руку россиянке
Бойфренд Харлан – саблист Самеле – отреагировал на решение Международной федерации о ее дисквалификации после отказа жать руку россиянке
Галина ГРИШИНА
Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео
Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары
Галина ГРИШИНА
Эти поможет уберечь ваши волосы от разрушения ультрафиолетовыми лучами. Эксперты рассказали, как ухаживать за локонами в жару
Эти поможет уберечь ваши волосы от разрушения ультрафиолетовыми лучами. Эксперты рассказали, как ухаживать за локонами в жару
Галина ГРИШИНА
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
Галина ГРИШИНА
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Галина ГРИШИНА
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
Галина ГРИШИНА
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Галина ГРИШИНА
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
Галина ГРИШИНА
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (159423)
2
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью (147444)
3
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (142392)
4
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай (113141)
5
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы (88549)
6
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег (72297)
7
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию (70780)
8
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно? (63607)
 
 
 
 