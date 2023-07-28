Силы обороны за сутки поразили восемь районов скопления оккупантов, произошло более 30 боевых столкновений с противником – Генштаб ВСУ

На лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия.
На бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаки противника в районах западнее и южнее Клещиевки Донецкой области.
На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские военные успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.
На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки.
На шахтерском направлении под плотным огнем российской авиации и артиллерии силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.
На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.
Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один удар – по зенитно-ракетным комплексам и еще один – по пункту управления врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава, пять артиллерийских средств на огневых позициях, склад горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.