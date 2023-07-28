Силы обороны за сутки поразили восемь районов скопления оккупантов, произошло более 30 боевых столкновений с противником – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили один пункт управления оккупантов Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

На лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия.

На бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаки противника в районах западнее и южнее Клещиевки Донецкой области.

На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские военные успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки.

На шахтерском направлении под плотным огнем российской авиации и артиллерии силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один удар – по зенитно-ракетным комплексам и еще один – по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава, пять артиллерийских средств на огневых позициях, склад горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.