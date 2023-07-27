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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ об обстрелах РФ: Через два-три месяца у Украины может не остаться портов

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РФ в июле начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора"
РФ в июле начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора"
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Украине нужна усиленная, мощная и современная ПВО и ПРО, способная противостоять тем типам ракет, которые использует страна-агрессор РФ. Об этом в интервью AFP (статья доступна по платной подписке) заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ее цитирует Le Monde.

По словам Гуменюк, силам обороны Украины нужны также американские истребители F-16, способные поражать российские корабли, используемые для обстрела юга Украины. Она указала, что РФ "с каждым разом совершенствует свою тактику и не останавливается".

Гуменюк отметила, что оккупанты запускают крылатые, гиперзвуковые и противокорабельные ракеты одновременно, когда "средства обороны рассредоточены" и не все из них "способны противостоять этой угрозе".

Страна-оккупант РФ после выхода из "зерновой сделки" также заблокировала практически все украинские порты, из-за чего "ни одно судно не может выйти", добавила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины.

По мнению Гуменюк, "через два-три месяца у нас [Украины] может не остаться портов". Она сообщила, что РФ "хочет иметь монополию на зерно и убрать Украину как страну, способную прокормить мир".

Контекст:

17 июля в Кремле заявили, что международные договоренности о безопасном экспорте из украинских портов через Черное море в рамках "зерновой инициативы" "фактически прекратили свое действие".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и оккупированные украинские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Теги: Россия, Украина, Черное море, экспорт, ПВО, угрозы, истребители, ВСУ, обстрелы, ПРО, война России против Украины, ракеты, интервью, инфраструктура, Наталья Гуменюк, зерно, F-16, зерновой коридор
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