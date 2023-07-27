ВСУ об обстрелах РФ: Через два-три месяца у Украины может не остаться портов

По словам Гуменюк, силам обороны Украины нужны также американские истребители F-16, способные поражать российские корабли, используемые для обстрела юга Украины. Она указала, что РФ "с каждым разом совершенствует свою тактику и не останавливается".

Гуменюк отметила, что оккупанты запускают крылатые, гиперзвуковые и противокорабельные ракеты одновременно, когда "средства обороны рассредоточены" и не все из них "способны противостоять этой угрозе".

Страна-оккупант РФ после выхода из "зерновой сделки" также заблокировала практически все украинские порты, из-за чего "ни одно судно не может выйти", добавила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины.

По мнению Гуменюк, "через два-три месяца у нас [Украины] может не остаться портов". Она сообщила, что РФ "хочет иметь монополию на зерно и убрать Украину как страну, способную прокормить мир".