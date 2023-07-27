ВСУ об обстрелах РФ: Через два-три месяца у Украины может не остаться портов

По словам Гуменюк, силам обороны Украины нужны также американские истребители F-16, способные поражать российские корабли, используемые для обстрела юга Украины. Она указала, что РФ "с каждым разом совершенствует свою тактику и не останавливается".
Гуменюк отметила, что оккупанты запускают крылатые, гиперзвуковые и противокорабельные ракеты одновременно, когда "средства обороны рассредоточены" и не все из них "способны противостоять этой угрозе".
Страна-оккупант РФ после выхода из "зерновой сделки" также заблокировала практически все украинские порты, из-за чего "ни одно судно не может выйти", добавила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины.
По мнению Гуменюк, "через два-три месяца у нас [Украины] может не остаться портов". Она сообщила, что РФ "хочет иметь монополию на зерно и убрать Украину как страну, способную прокормить мир".
17 июля в Кремле заявили, что международные договоренности о безопасном экспорте из украинских портов через Черное море в рамках "зерновой инициативы" "фактически прекратили свое действие".
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и оккупированные украинские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".