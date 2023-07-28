Оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины три ракетных и 29 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Также противник нанес 29 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и населенных пунктов. В результате российских террористических атак есть жертвы и раненые среди гражданского населения, повреждена портовая инфраструктура на юге Украины и жилые дома.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", – предостерегли в Генштабе.