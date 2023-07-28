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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины три ракетных и 29 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

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Противник за сутки совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Противник за сутки совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины три ракетных удара. Об этом 28 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также противник нанес 29 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и населенных пунктов. В результате российских террористических атак есть жертвы и раненые среди гражданского населения, повреждена портовая инфраструктура на юге Украины и жилые дома.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", – предостерегли в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02EDjjneJkozKkHsg4xJSvBkvYZZf7vrgwuhrb8DV4qCjaz32v4VsUrZhJuvSr3gSsl

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она ежедневно наносит удары по южным регионам Украины, атакует портовую и логистическую инфраструктуру.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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