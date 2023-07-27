Оккупанты нанесли 27 авиаударов и совершили более 30 обстрелов из РСЗО за сутки, есть погибшие и раненые среди гражданских – Генштаб ВСУ

Отмечается, что силами и средствами Воздушных сил ВСУ все восемь Shahed были уничтожены.

"В общем, враг нанес 27 авиационных ударов и совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглась портовая инфраструктура на юге Украины и жилые дома", – сказано в сообщении.

В то же время авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, один – по их ЗРК и еще один – по пункту управления россиян.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава, пять артиллерийских средств на огневых позициях, один склад горюче-смазочных материалов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника", – рассказали в Генштабе ВСУ.