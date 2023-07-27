Оккупанты нанесли 27 авиаударов и совершили более 30 обстрелов из РСЗО за сутки, есть погибшие и раненые среди гражданских – Генштаб ВСУ

Отмечается, что силами и средствами Воздушных сил ВСУ все восемь Shahed были уничтожены.
"В общем, враг нанес 27 авиационных ударов и совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглась портовая инфраструктура на юге Украины и жилые дома", – сказано в сообщении.
В то же время авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, один – по их ЗРК и еще один – по пункту управления россиян.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава, пять артиллерийских средств на огневых позициях, один склад горюче-смазочных материалов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника", – рассказали в Генштабе ВСУ.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.
После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она ежедневно наносит удары по южным регионам Украины, атакует портовую и логистическую инфраструктуру.