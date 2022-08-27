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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спецслужбы РФ снимали тренировки украинских военных в Германии и пытались взломать их телефоны – СМИ

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Инструкторы Бундесвера учат украинских коллег использовать Panzerhaubitze 2000 (архив)
Инструкторы Бундесвера учат украинских коллег использовать Panzerhaubitze 2000 (архив)
Фото: ЕРА

Российские агенты шпионили за группой военных из Вооруженных сил Украины, которая проходит обучение на западных системах вооружения в ФРГ. Об этом 26 августа сообщил Der Spiegel.

Ссылаясь на данные военной контрразведки MAD, издание пишет, что россияне следили за подготовкой ВСУ вблизи города Идар-Оберштайн (Рейнланд-Пфальц), где инструкторы Бундесвера обучали украинских коллег использованию самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Кроме того, наблюдение было зафиксировано недалеко от Графенвера (Бавария), там военные из США проводили занятия по использованию американских артиллерийских систем.

Spiegel сообщает, что MAD обнаружила подозрительные автомобили, из которых, вероятно, велось наблюдение за дорогами, ведущими к обоим военным объектам.

Контрразведка Германии подозревает, что российские спецслужбы пытались взломать телефоны украинцев на полигонах, применяя специальные устройстваТакже над местами учебы пролетали дроны, которые, скорее всего, снимали подготовку солдат ВСУ, говорится в статье.

25 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил военный полигон Путлос в Германии и встретился с украинскими военными, которые проходят там обучение.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогает лечить раненых украинских военнослужащих, но до начала полномасштабного вторжения России отказывалась от предоставления оружия Украине.

После 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась дать вооружение ВСУ.

Они уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 50 противобункерных ракет и другое оружие, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

Теги: Германия, шпионаж, вооружение, военная помощь, ВСУ, война России против Украины
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