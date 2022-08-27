Спецслужбы РФ снимали тренировки украинских военных в Германии и пытались взломать их телефоны – СМИ

Ссылаясь на данные военной контрразведки MAD, издание пишет, что россияне следили за подготовкой ВСУ вблизи города Идар-Оберштайн (Рейнланд-Пфальц), где инструкторы Бундесвера обучали украинских коллег использованию самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Кроме того, наблюдение было зафиксировано недалеко от Графенвера (Бавария), там военные из США проводили занятия по использованию американских артиллерийских систем.

Spiegel сообщает, что MAD обнаружила подозрительные автомобили, из которых, вероятно, велось наблюдение за дорогами, ведущими к обоим военным объектам.

Контрразведка Германии подозревает, что российские спецслужбы пытались взломать телефоны украинцев на полигонах, применяя специальные устройства. Также над местами учебы пролетали дроны, которые, скорее всего, снимали подготовку солдат ВСУ, говорится в статье.

25 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил военный полигон Путлос в Германии и встретился с украинскими военными, которые проходят там обучение.