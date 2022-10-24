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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сплю с гранатой под подушкой". Оккупант в перехвате ГУР рассказал, что боится попасть в плен к ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили приблизительно 67 940 оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили приблизительно 67 940 оккупантов
Фото: ЕРА

Российский военный, который находится на территории Украины, боится попасть в плен к ВСУ. Об этом он рассказал в телефонном разговоре, перехват которого 24 октября в Telegram опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Гранату подготовил, чтобы под себя засунуть, поняла? Думаю, потому что плен – это такое дело. Я и сплю с гранатой под подушкой… Если ранение, еще какая-то х…йня, некому будет выносить, так, бл…дь, это же такое дело. Не помнишь, что у меня по Украине 18 лет уже висит? И что? Сидеть всю жизнь?" – объясняет захватчик.

Он также рассказал своей собеседнице, что во время одного из боев подразделения оккупантов открыли огонь друг по другу.

"Стремная х…йня, когда танк на тебя х…ярит. Это очень-очень стремно. И под снайпера когда попали – тоже стремная х…йня. Над головой свистит, не поймешь, откуда начали х…ярить, непонятно куда. Выдвинулись на позиции короче. Танки пошли, мы выдвинулись с РПГшкой по танку …бнуть, и по нам начал снайпер х…ярить. А потом снайпер отх…ярил, начали наши по нам х…ярить, мы начали по ним, а потом поняли, короче, что это наши", – жалуется оккупант.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили приблизительно 67 940 оккупантов.

Теги: Россия, Украина, плен, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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