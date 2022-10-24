"Сплю с гранатой под подушкой". Оккупант в перехвате ГУР рассказал, что боится попасть в плен к ВСУ

"Гранату подготовил, чтобы под себя засунуть, поняла? Думаю, потому что плен – это такое дело. Я и сплю с гранатой под подушкой… Если ранение, еще какая-то х…йня, некому будет выносить, так, бл…дь, это же такое дело. Не помнишь, что у меня по Украине 18 лет уже висит? И что? Сидеть всю жизнь?" – объясняет захватчик.

Он также рассказал своей собеседнице, что во время одного из боев подразделения оккупантов открыли огонь друг по другу.

"Стремная х…йня, когда танк на тебя х…ярит. Это очень-очень стремно. И под снайпера когда попали – тоже стремная х…йня. Над головой свистит, не поймешь, откуда начали х…ярить, непонятно куда. Выдвинулись на позиции короче. Танки пошли, мы выдвинулись с РПГшкой по танку …бнуть, и по нам начал снайпер х…ярить. А потом снайпер отх…ярил, начали наши по нам х…ярить, мы начали по ним, а потом поняли, короче, что это наши", – жалуется оккупант.

Война России против Украины. Главное (обновляется)