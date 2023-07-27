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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США передали Международному уголовному суду доказательства военных преступлений РФ – генпрокурор Украины

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Костин поблагодарил США за передачу сведений в МУС
Костин поблагодарил США за передачу сведений в МУС
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Американская сторона передала доказательства российских военных преступлений против Украины, которые у нее есть, в Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин 27 июля в Twitter.

"Соединенные Штаты сделали еще один исторический шаг к установлению всеобъемлющей ответственности за международные преступления России, приняв решение поделиться доказательствами российских военных преступлений с МУС", – написал он.

Костин выразил благодарность генеральному прокурору США Меррику Гарланду и всему американскому минюсту.

"В очередной раз мы видим, что целеустремленность, единство и настойчивость приносят плодотворные результаты. Каждая встреча, письмо и слушание в Конгрессе приближают нас к нашей конечной цели – остановить Россию и привлечь преступный режим Кремля к ответственности за все его злодеяния", – отметил Костин.

Контекст:

Накануне издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден поручил правительству направить в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге доказательства военных преступлений российской армии в Украине, против чего выступал Пентагон.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Офис генпрокурора Украины зарегистрировал более 100 тыс. преступлений агрессии и военных преступлений.

Подозреваемыми в военных преступлениях в Украине являются более чем 300 граждан страны-агрессора России, сообщил Костин 15 июля. "Более чем 200 уже предъявлены обвинения, то есть мы завершили полностью следствие, собрали достаточно доказательств и передали эти материалы в суд", – указал он. Украинские суды вынесли 53 приговора за военные преступления, добавили в ОГПУ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, США, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд, генпрокурор Андрей Костин, военное преступление
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