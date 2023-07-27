США передали Международному уголовному суду доказательства военных преступлений РФ – генпрокурор Украины

"Соединенные Штаты сделали еще один исторический шаг к установлению всеобъемлющей ответственности за международные преступления России, приняв решение поделиться доказательствами российских военных преступлений с МУС", – написал он.

Костин выразил благодарность генеральному прокурору США Меррику Гарланду и всему американскому минюсту.

"В очередной раз мы видим, что целеустремленность, единство и настойчивость приносят плодотворные результаты. Каждая встреча, письмо и слушание в Конгрессе приближают нас к нашей конечной цели – остановить Россию и привлечь преступный режим Кремля к ответственности за все его злодеяния", – отметил Костин.

The United States has made another historic stride towards building comprehensive accountability for Russia’s international crimes by the decision to share the evidence of #RussianWarCrimes with the @IntlCrimCourt. I extend heartfelt thanks to Attorney General Merrick B. Garland… pic.twitter.com/CIRFKoAOz0 — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) July 27, 2023