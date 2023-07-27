США передали Международному уголовному суду доказательства военных преступлений РФ – генпрокурор Украины

"Соединенные Штаты сделали еще один исторический шаг к установлению всеобъемлющей ответственности за международные преступления России, приняв решение поделиться доказательствами российских военных преступлений с МУС", – написал он.
Костин выразил благодарность генеральному прокурору США Меррику Гарланду и всему американскому минюсту.
"В очередной раз мы видим, что целеустремленность, единство и настойчивость приносят плодотворные результаты. Каждая встреча, письмо и слушание в Конгрессе приближают нас к нашей конечной цели – остановить Россию и привлечь преступный режим Кремля к ответственности за все его злодеяния", – отметил Костин.
The United States has made another historic stride towards building comprehensive accountability for Russia’s international crimes by the decision to share the evidence of #RussianWarCrimes with the @IntlCrimCourt. I extend heartfelt thanks to Attorney General Merrick B. Garland… pic.twitter.com/CIRFKoAOz0— Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) July 27, 2023
Накануне издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден поручил правительству направить в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге доказательства военных преступлений российской армии в Украине, против чего выступал Пентагон.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Офис генпрокурора Украины зарегистрировал более 100 тыс. преступлений агрессии и военных преступлений.
Подозреваемыми в военных преступлениях в Украине являются более чем 300 граждан страны-агрессора России, сообщил Костин 15 июля. "Более чем 200 уже предъявлены обвинения, то есть мы завершили полностью следствие, собрали достаточно доказательств и передали эти материалы в суд", – указал он. Украинские суды вынесли 53 приговора за военные преступления, добавили в ОГПУ.