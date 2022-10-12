ССО "затрофеили" российскую РСЗО "Ураган" в Херсонской области

"Вознаграждение для воинов ССО Украины за освобождение одного из населенных пунктов Херсонской области – вот такая РСЗО "Ураган". Она досталась нам в подарок от уничтоженных российских солдат во время очередной операции. Благодаря нашим воинам эта РСЗО отныне будет работать не во вред, а на благо украинцев. И легко справится с расстоянием до целей – позиций российского врага, обустроенных на оккупированной им украинской земле. Пока оккупированной", – говорится в подписи к видео с трофейной РСЗО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 12 октября, составили около 63 380 военных, 2505 танков, 268 самолетов, 235 вертолетов, 355 РСЗО и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".