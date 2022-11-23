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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стальной фронт" совместно с партнерами производит 2500 полевых печей для бойцов и населения

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Печки способны быстро обогреть помещение площадью до 50 м&sup2;
Печки способны быстро обогреть помещение площадью до 50 м²
Фото: metinvest.media

Военнослужащие, а также украинцы, живущие в прифронтовых городах, получат 2500 печей, которые помогут приготовить еду и обогреть укрытия. Их производят компании "Метинвест" и ДТЭК собственными силами в рамках инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт". Также "Метинвест-СМЦ" предоставляет металл партнерам, которые могут присоединиться к работе, сообщили 22 ноября в пресс-службе компании.

На счету "Метинвест-СМЦ" скоро будет более 100 печей, в несколько раз больше сделано непосредственно на предприятиях компаний "Метинвест" и ДТЭК.

Также с начала войны "Метинвест-СМЦ" бесплатно передал почти 93 тонны стали: ее получили "Укртрансгаз" – оператор газохранилищ Украины, ПКФ "Образец-2000", общественная организация "Помощь вместе", Тернопольский военкомат, "Союз Чернобыль" (Тернополь), представители разных волонтерских объединений и воинских частей. Сотрудничество с "Укртрансгазом" – одна из наиболее результативных коллабораций, отмечают в компании: специалисты изготовили уже 350 печей разных видов – буржуек, планшетных и турбо.

Печки обладают рядом преимуществ: они неприхотливы к местоположению и топливу, способны быстро обогреть помещение площадью до 50 м², блиндаж или мобильное укрытие, сообщили в пресс-службе. Там добавили, что печи, изготовленные из стали "Метинвеста", лучше серийных аналогов, потому что их делают из металла толщиной 3–6 мм, тогда как для бытовых буржуек применяют двухмиллиметровый лист.

Также "Метинвест" уже передал военным и гражданским около 10 тонн дров и более 30 тонн угля.

"Да, этой зимой нам придется столкнуться с невиданными испытаниями. Но я верю в ВСУ, а еще – в невероятную стойкость украинцев. Группа "Метинвест" с первого дня войны делает все, чтобы наша страна выстояла в борьбе с врагом. Мы оказываем экономическую поддержку, обеспечиваем защитников оборудованием, заботимся о людях, затронутых войной. Впереди сложный период. Однако вместе, плечом к плечу, мы сможем пройти этот путь и победить", – заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Контекст:

Группа "Метинвест" такжн передала для ВСУ и других силовых структур более 150 тыс. готовых бронежилетов. Из спецстали металлурги производят и модульные укрытия для военных, представляющих собой полевое жилье.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы СКМ передали также более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего и так далее. Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3,5 млрд грн.

Теги: отопление, ДТЭК, Метинвест, помощь, металлургия, Юрий Рыженков, топливо
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