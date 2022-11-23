"Стальной фронт" совместно с партнерами производит 2500 полевых печей для бойцов и населения

На счету "Метинвест-СМЦ" скоро будет более 100 печей, в несколько раз больше сделано непосредственно на предприятиях компаний "Метинвест" и ДТЭК.

Также с начала войны "Метинвест-СМЦ" бесплатно передал почти 93 тонны стали: ее получили "Укртрансгаз" – оператор газохранилищ Украины, ПКФ "Образец-2000", общественная организация "Помощь вместе", Тернопольский военкомат, "Союз Чернобыль" (Тернополь), представители разных волонтерских объединений и воинских частей. Сотрудничество с "Укртрансгазом" – одна из наиболее результативных коллабораций, отмечают в компании: специалисты изготовили уже 350 печей разных видов – буржуек, планшетных и турбо.

Печки обладают рядом преимуществ: они неприхотливы к местоположению и топливу, способны быстро обогреть помещение площадью до 50 м², блиндаж или мобильное укрытие, сообщили в пресс-службе. Там добавили, что печи, изготовленные из стали "Метинвеста", лучше серийных аналогов, потому что их делают из металла толщиной 3–6 мм, тогда как для бытовых буржуек применяют двухмиллиметровый лист.

Также "Метинвест" уже передал военным и гражданским около 10 тонн дров и более 30 тонн угля.

"Да, этой зимой нам придется столкнуться с невиданными испытаниями. Но я верю в ВСУ, а еще – в невероятную стойкость украинцев. Группа "Метинвест" с первого дня войны делает все, чтобы наша страна выстояла в борьбе с врагом. Мы оказываем экономическую поддержку, обеспечиваем защитников оборудованием, заботимся о людях, затронутых войной. Впереди сложный период. Однако вместе, плечом к плечу, мы сможем пройти этот путь и победить", – заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.