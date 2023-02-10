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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд приговорил 13 боевиков "ЛНР" к 13 годам лишения свободы – СБУ

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Суд признал боевиков виновными по трем статьям Уголовного кодекса
Суд признал боевиков виновными по трем статьям Уголовного кодекса
Фото: depositphotos.com

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы 13 боевиков террористической организации "ЛНР". Об этом сообщил в Telegram 10 февраля пресс-центр Службы безопасности Украины.

Обвиняемых взяли в плен во время контрнаступления украинских военных на харьковском направлении.

"По данным следствия, приспешниками агрессора являются жители Луганской области, добровольно вступившие в ряды подконтрольной захватчикам "народной милиции "ЛНР" перед полномасштабным вторжением. Таким образом, они "откликнулись" на призывы террориста [главаря "ЛНР" Леонида] Пасечника о проведении так называемой "общей мобилизации" на временно захваченной территории региона", – сообщили в СБУ.

По данным СБУ, среди обвиняемых четверо бывших заключенных, ранее отбывавших наказание в местных колониях за совершение тяжких преступлений.

"После 24 февраля прошлого года "мобилизованные" вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа с РФ и активно участвовали в боевых действиях на восточном фронте. Во время контрнаступления ВСУ боевики прикрывали бегство российских войск из Харьковской области", – говорится в сообщении.

Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или организации) и ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях).

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля под оккупацией находились 34 населенных пункта области, сообщали в ОВА. 

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, терроризм, Харьковская область, пленные, война России против Украины, суд
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