Суд приговорил к шести годам тюрьмы женщину, согласившуюся сотрудничать с оккупантами в Балаклее – прокуратура

"Прокуроры в суде доказали, что во время оккупации Балаклеи местная жительница согласилась работать на "новую власть". В июне женщина добровольно дала согласие представителям РФ о назначении ее на руководящую должность "начальника отдела кадрового обеспечения временной гражданской администрации города Балаклея Харьковской области". Так, коллаборантка руководила деятельностью отдела, участвовала в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей, обеспечивала оформление документации относительно приема работников во временную гражданскую администрацию при оккупационных властях и другое", – говорится в сообщении.

55-летнюю женщину суд признал виновной в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины) и приговорил к шести годам лишения свободы с лишением права занимать какие-либо должности в органах государственного управления и органах местного самоуправления сроком на 10 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. В прокуратуре отметили, что в суде женщина раскаялась в содеянном.

Приговор пока не вступил в силу, продолжается срок на апелляционное обжалование решения.