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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд приговорил к шести годам тюрьмы женщину, согласившуюся сотрудничать с оккупантами в Балаклее – прокуратура

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Суд признал женщину виновной в коллаборационной деятельности
Суд признал женщину виновной в коллаборационной деятельности
Фото: depositphotos.com

Суд приговорил к шести годам лишения свободы женщину, обвиняемую в сотрудничестве с российскими военными во время оккупации Балаклеи Харьковской области. Об этом сообщил пресс-центр областной прокуратуры 11 февраля в Facebook.

"Прокуроры в суде доказали, что во время оккупации Балаклеи местная жительница согласилась работать на "новую власть". В июне женщина добровольно дала согласие представителям РФ о назначении ее на руководящую должность "начальника отдела кадрового обеспечения временной гражданской администрации города Балаклея Харьковской области". Так, коллаборантка руководила деятельностью отдела, участвовала в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей, обеспечивала оформление документации относительно приема работников во временную гражданскую администрацию при оккупационных властях и другое", – говорится в сообщении.

55-летнюю женщину суд признал виновной в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины) и приговорил к шести годам лишения свободы с лишением права занимать какие-либо должности в органах государственного управления и органах местного самоуправления сроком на 10 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. В прокуратуре отметили, что в суде женщина раскаялась в содеянном.

Приговор пока не вступил в силу, продолжается срок на апелляционное обжалование решения.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid04517efEsG9SXbXysy99f1GXs8EZCb5KhkrN2BdgxCvUDYd2MCKpnSW8iL2X4WGWol

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года.

Балаклея была оккупирована 2 марта. 6 сентября Вооруженные силы Украины провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска. Об освобождении Балаклеи 8 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, война России против Украины, Балаклея, суд, коллаборационизм
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