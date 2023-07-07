Суд приговорил к восьми годам лишения свободы коллаборанта, который охранял админздания россиян во время оккупации Херсона

В спецслужбе отметили, что фигурант сотрудничал со следствием Фото: Служба безпеки України / Telegram

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в начале этого года во время стабилизационных мероприятий в освобожденном областном центре. У него было изъято "удостоверение" фейкового полицейского.

По данным следствия, местный житель в период оккупации города добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и вступил в российский карательный орган.

"Там его назначили в состав "отдельного батальона патрульно-постовой службы Херсона", выдали оружие и форму российского образца. Находясь на должности, коллаборант охранял захваченные админздания, где рашисты обустроили местные оккупационные органы. Кроме того, он участвовал в похищениях херсонцев, оказывавших сопротивление захватчикам, которых затем доставляли в российские пыточные", – говорится в сообщении.

По материалам СБУ, злоумышленник признан виновным по ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность) Уголовного кодекса Украины.

В спецслужбе отметили, что фигурант сотрудничал со следствием.