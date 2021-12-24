Вопрос решался в парламенте. Пара из России, давшая показания по делу о сбитом малайзийском Boeing 777, получила в Нидерландах статус беженцев

В день крушения малайзийского Boeing девушка услышала информацию о том, кто причастен к запуску ракеты "Бук" на востоке Украины Фото: ЕРА

Судьба пары решалась в парламенте страны, поскольку миграционная служба отклонила все три прошения россиян и по закону обращаться к властям они больше не имели права, пишет издание.

После трех отказов государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности Нидерландов направил россиянам письмо, в котором говорилось, что они могут подать повторное заявление о предоставлении убежища.

Издание называет эту ситуацию исключительной для Нидерландов.

По данным журналистов, в день крушения малайзийского рейса девушка услышала информацию о том, кто причастен к запуску на востоке Украины ракеты "Бук", сбившей самолет.

Паре начали поступать угрозы от ФСБ России, поэтому они решили уехать в Нидерланды и попросить там об убежище. Спустя два года после приезда они передали известные им данные следователям, расследующим крушение MH17, сообщает издание.