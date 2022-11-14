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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сумская ОВА об обстрелах области оккупантами: 143 вражеских снаряда, мин и ракет взорвались в приграничье, есть разрушения и раненые

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Юнаковскую общину оккупанты за день дважды обстреляли из САУ, отметил Живицкий
Юнаковскую общину оккупанты за день дважды обстреляли из САУ, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска в течение дня 14 ноября обстреляли территорию семи общин в Сумской области (по состоянию на 21.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, "143 вражеских снаряда, мин и ракет взорвались в приграничье Сумской области", есть разрушенные дома и раненые местные жители.

Так, с самого утра оккупанты из САУ ударили по критической инфраструктуре Сумской области – повреждены производственные помещения, трое раненых работников госпитализированы.

"Краснопольская община: около 10.00 одно из сел российские военные обстреляли из артиллерии. Было 17 прилетов. В 11.00 продолжили бить по другому селу из минометов и РСЗО (итого 10 взрывов). После 12.00 сбросили взрывчатку типа ВОГ с беспилотника. И почти сразу начали бить по приграничью из САУ (10 прилетов). Во всех случаях обошлось без разрушений", – написал Живицкий.

По Середино-Будской общине враг вел обстрел из реактивных систем залпового огня (восемь прилетов), продолжил руководитель Сумской ОВА.

"А впоследствии направил с вертолета шесть ракет типа НУРС на дома местных (ранее шла речь о восьми ракетах. – "ГОРДОН"). Повреждены два дома мирных жителей, магазин и газопровод. Без жертв", – отметил Живицкий.

По его словам, Юнаковскую общину оккупанты за день дважды обстреляли из САУ – всего в приграничных селах было 37 взрывов, частично разрушены девять домов местных жителей и повреждены автомобили.

"По Зноб-Новгородской общине враг открывал огонь из автоматов, – рассказал Живицкий. – Хотинская община: с территории России был минометный обстрел приграничья. 23 взрыва на нашей территории. Последствия уточняются".

Кроме того, по Миропольской общине работали вражеские САУ (восемь прилетов), предварительно – без последствий, резюмировал глава Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0K34ff9nbeH86gQEAT7LjZnkungfpzT1j2dRSQVpsMnwdVjBmMgqpk3ufb6JMqwFel

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.

За день 13 ноября оккупанты выпустили по Сумской области 264 снаряда, мин и ракет.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, вертолет, РСЗО, артиллерия, беспилотники, госпиталь, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сумская ОГА, взрывы, разрушения, инфраструктура, автомобиль, магазин, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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